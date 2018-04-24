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Опубликовано 24 апреля 2018, 09:14

Netflix снимет сериал по "Форсажу"

Кадр фильма "Форсаж"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Форсаж"/ © Кинопоиск

За производство будут отвечать продюсеры полнометражных фильмов серии. Сериал расскажет про кузена Доминика Торетто.

Онлайн-кинотеатр Netflix и студия DreamWorks Animation Television заключили контракт на сотрудничество. Первый совместный проект — анимационный сериал, основанный на серии "Форсаж".

Главный герой сериала — Тони Торетто, кузен Доминика. Он пойдёт по стопам своего родственника и будет работать на правительственное агентство для внедрения в преступную организацию, которая занимается гоночными соревнованиями.

Сериал, скорее всего, будет рассчитан на детей и подростков. DreamWorks Animation Television известна в первую очередь по семейным шоу. У сериала пока нет даты выхода.

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Сергей Сурепин
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