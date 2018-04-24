Netflix снимет сериал по "Форсажу"
Кадр фильма "Форсаж"/ © Кинопоиск
За производство будут отвечать продюсеры полнометражных фильмов серии. Сериал расскажет про кузена Доминика Торетто.
Онлайн-кинотеатр Netflix и студия DreamWorks Animation Television заключили контракт на сотрудничество. Первый совместный проект — анимационный сериал, основанный на серии "Форсаж".
Главный герой сериала — Тони Торетто, кузен Доминика. Он пойдёт по стопам своего родственника и будет работать на правительственное агентство для внедрения в преступную организацию, которая занимается гоночными соревнованиями.
Сериал, скорее всего, будет рассчитан на детей и подростков. DreamWorks Animation Television известна в первую очередь по семейным шоу. У сериала пока нет даты выхода.