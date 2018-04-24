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Опубликовано 24 апреля 2018, 09:44

Авторы "Мстителей" советуют фанатам отключиться от интернета

Кадр фильма "Мстители: Война бесконечности"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Мстители: Война бесконечности"/ © Кинопоиск

Братья Руссо рекомендуют воздержаться от прочтения слухов и спойлеров, так как это может испортить впечатление от фильма.

Вечером 23 апреля в Лос-Анджелесе прошла торжественная премьера третьей части "Мстителей". Ленту снимали в обстановке абсолютной секретности. При этом на площадке использовались поддельные сценарии, так что сюжет картины удалось сохранить в тайне до последнего.

Предполагается, что уже 24 апреля в Сети начнут появляться первые спойлеры. В связи с этим братья Руссо, режиссёры боевика, опубликовали открытое письмо к фанатам. Они попросили их выйти из социальных сетей или даже из Интернета непосредственно до самого момента просмотра фильма.

Напомним, в американский прокат лента выходит 27 апреля. В России её покажут 3 мая.

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Сергей Сурепин
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