Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 апреля 2018, 10:26

У водителя депутата Слуцкого нашли свыше 1100 штрафов за нарушение ПДД

Леонид Слуцкий. Фото: &copy;РИА Новости/Григорий Сысоев

Леонид Слуцкий. Фото: ©РИА Новости/Григорий Сысоев

Водителя депутата Госдумы Леонида Слуцкого оштрафовали на полторы тысячи рублей. Как сообщает телеграм-канал Mash, шофёра наказали за езду по выделенной полосе.

При этом отмечается, что у водителя председателя Комитета Госдумы по международным делам свыше 1100 штрафов, часть из которых не оплачена до сих пор. В общей сложности он насобирал их за пару лет.

Что касается езды по выделенной полосе, то это произошло в 20-х числах марта на Кутузовском проспекте.

BannerImage
Янковская Ольга
  • Новости
  • Леонид Слуцкий
  • Авто
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar