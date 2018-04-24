У водителя депутата Слуцкого нашли свыше 1100 штрафов за нарушение ПДД
Леонид Слуцкий. Фото: ©РИА Новости/Григорий Сысоев
Водителя депутата Госдумы Леонида Слуцкого оштрафовали на полторы тысячи рублей. Как сообщает телеграм-канал Mash, шофёра наказали за езду по выделенной полосе.
При этом отмечается, что у водителя председателя Комитета Госдумы по международным делам свыше 1100 штрафов, часть из которых не оплачена до сих пор. В общей сложности он насобирал их за пару лет.
Что касается езды по выделенной полосе, то это произошло в 20-х числах марта на Кутузовском проспекте.