Госдума готовит законопроект об уголовном наказании за исполнение санкций США

Госдума разработает законопроект о введении уголовной ответственности за соблюдение санкций США на территории России. Как рассказал первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, документ могут принять до конца весенней сессии.

Он пояснил, что уголовное наказание может быть предусмотрено только для физических лиц, и добавил, что для юридических лиц предлагается ввести штрафы.

В то же время парламентарий подчеркнул, что штрафы могут быть "достаточно высокие".

Ранее спикер ГД Вячеслав Володин предложил ввести ответственность вплоть до уголовной для тех, кто будет следовать антироссийским санкциям.