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Опубликовано 24 апреля 2018, 10:13

Из-за съёмок "Игры престолов" изменили график посещения древнеримского города

Фото: &copy; kinopoisk.ru

Фото: © kinopoisk.ru

Команда HBO начала съёмки последнего сезона популярного во всём мире фэнтезийного сериала.

Съёмки проходят в руинах древнеримского городка Италика в Испании. Он расположен к северу от Сантипонсе (Севилья).

Как и предполагалось ранее, съёмки продлятся до 27 мая. Работы начнутся со съёмок фрагментов, где не принимает участия большая часть главных героев. Первая фаза съёмок пройдёт в римском амфитеатре Италики и продлится до 2 мая.

В связи со съёмками будут внесены изменения в расписание посещений древнеримского города. С 3 апреля по 18 мая будет открыта для посещения смотровая площадка Римского театра. Остальные пространства Италики будут недоступны. С 19 по 27 мая будет закрыт только амфитеатр.

Напомним, выход последнего сезона "Игры престолов" запланирован на 2019 год. Всего будет 6 эпизодов.

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Сергей Сурепин
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