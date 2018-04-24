Из-за съёмок "Игры престолов" изменили график посещения древнеримского города
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Команда HBO начала съёмки последнего сезона популярного во всём мире фэнтезийного сериала.
Съёмки проходят в руинах древнеримского городка Италика в Испании. Он расположен к северу от Сантипонсе (Севилья).
Как и предполагалось ранее, съёмки продлятся до 27 мая. Работы начнутся со съёмок фрагментов, где не принимает участия большая часть главных героев. Первая фаза съёмок пройдёт в римском амфитеатре Италики и продлится до 2 мая.
В связи со съёмками будут внесены изменения в расписание посещений древнеримского города. С 3 апреля по 18 мая будет открыта для посещения смотровая площадка Римского театра. Остальные пространства Италики будут недоступны. С 19 по 27 мая будет закрыт только амфитеатр.
Напомним, выход последнего сезона "Игры престолов" запланирован на 2019 год. Всего будет 6 эпизодов.