Фирма Blizzard объявила, что с обновлением 4.3 в StarCraft 2 появятся платные пользовательские карты. Они доступны будут в разделе "Игротека".

Студия объединилась с разработчиками из сообщества, которые создали новые локации и режимы. Выручка с продаж карт будет идти напрямую авторам.