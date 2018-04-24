В StarCraft 2 появятся платные пользовательские карты
Изменения в силу вступят после того, как разработчики выпустят обновление 4.3. Игроки довольны.
Фото © Blizzard Entertainment
Фирма Blizzard объявила, что с обновлением 4.3 в StarCraft 2 появятся платные пользовательские карты. Они доступны будут в разделе "Игротека".
Студия объединилась с разработчиками из сообщества, которые создали новые локации и режимы. Выручка с продаж карт будет идти напрямую авторам.
Пока что известно про две новые карты: ARK Star от пользователя Pirate и Direct Strike от Tya. Стоимость каждой — 5 долларов. Когда именно карты будут доступны — не известно.