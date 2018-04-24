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Опубликовано 24 апреля 2018, 10:39

В StarCraft 2 появятся платные пользовательские карты

Изменения в силу вступят после того, как разработчики выпустят обновление 4.3. Игроки довольны.

Фото &copy;&nbsp;Blizzard Entertainment

Фото © Blizzard Entertainment

Фирма Blizzard объявила, что с обновлением 4.3 в StarCraft 2 появятся платные пользовательские карты. Они доступны будут в разделе "Игротека".

Студия объединилась с разработчиками из сообщества, которые создали новые локации и режимы. Выручка с продаж карт будет идти напрямую авторам.

Пока что известно про две новые карты: ARK Star от пользователя Pirate и Direct Strike от Tya. Стоимость каждой — 5 долларов. Когда именно карты будут доступны — не известно.

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Сергей Сурепин
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