Стивен Спилберг рассказал о своём знакомстве с виртуальной реальностью
Фото: © Flickr/Gage Skidmore
Популярный голливудский режиссёр заявил, что играл в "Марио". Для этого он использовал PlayStation VR.
Журналист Kyodo поинтересовался у Стивена Спилберга, в какие игры, которые используют виртуальную реальность, он играл. Этот вопрос был напрямую связан с последним фильмом режиссёра "Первому игроку приготовиться", события которого разворачиваются вокруг продвинутой системы виртуальной реальности под названием "Оазис".
Я играл в "Марио" и другие игры на PlayStation. Первый раз мне так понравилось, что я не захотел снимать очки
Стивен Спилберг
У журналистов заявление режиссёра вызвало недоумение. Предполагается, что Спилберг принял какую-то другую игру за "Марио". Также есть вероятность, что он играл в какую-то похожую на "Марио" игру, но на какой-то другой платформе.
Также журналисты предположили, что режиссёр запустил неофициальное VR-приложение про Марио для устройства Microsoft HoloLens. Или же Спилберг мог играть в Mario Clash или Mario's Tennis для гарнитуры Nintendo Virtual Boy, которая вышла в 1995 году.
Дело в том, что игры про Марио не выходили на консолях PlayStation.