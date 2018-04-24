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Опубликовано 24 апреля 2018, 11:18

Стивен Спилберг рассказал о своём знакомстве с виртуальной реальностью

Фото: &copy;&nbsp;Flickr/Gage Skidmore

Фото: © Flickr/Gage Skidmore

Популярный голливудский режиссёр заявил, что играл в "Марио". Для этого он использовал PlayStation VR.

Журналист Kyodo поинтересовался у Стивена Спилберга, в какие игры, которые используют виртуальную реальность, он играл. Этот вопрос был напрямую связан с последним фильмом режиссёра "Первому игроку приготовиться", события которого разворачиваются вокруг продвинутой системы виртуальной реальности под названием "Оазис".

Я играл в "Марио" и другие игры на PlayStation. Первый раз мне так понравилось, что я не захотел снимать очки

Стивен Спилберг

У журналистов заявление режиссёра вызвало недоумение. Предполагается, что Спилберг принял какую-то другую игру за "Марио". Также есть вероятность, что он играл в какую-то похожую на "Марио" игру, но на какой-то другой платформе.

Также журналисты предположили, что режиссёр запустил неофициальное VR-приложение про Марио для устройства Microsoft HoloLens. Или же Спилберг мог играть в Mario Clash или Mario's Tennis для гарнитуры Nintendo Virtual Boy, которая вышла в 1995 году.

Дело в том, что игры про Марио не выходили на консолях PlayStation.

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Сергей Сурепин
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