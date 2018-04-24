Богатство вместо "жалких крох". Лоза представил свою жизнь, не будь СССР

По предположению артиста, ему удалось бы заработать значительную сумму денег, так как авторские права были бы лучше защищены.

Певец Юрий Лоза раскритиковал советскую власть в ответ на комментарий одного из подписчиков о том, что он "играл бы в лаптях по трактирам, если бы не большевики". Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в "Фейсбуке".

— Я бы всё равно стал музыкантом, только, работая во дворцах спорта, получал бы не 12 рублей с концерта, а весомую часть от сборов. Потом, когда мои песни разошлись миллионными тиражами, нормально организованные структуры по охране авторских прав заплатили бы мне не жалкие крохи, как в моей реальной жизни, а примерно такие же деньги, какие получали за то же самое в развитых странах авторы моего уровня, — говорится в сообщении.

Исходя из этого артист предположил, что смог бы обеспечить своих потомков до пятого колена и получал бы пенсию размером не менее 15 000, как и сейчас, но только "в твёрдом российском рубле".

При этом Лоза также вспомнил о судьбе членов своей семьи, которая пострадала из-за большевиков. Так, по словам артиста, его оба деда-музыканта были расстреляны, отца загубила бесплатная медицина, а маму — сфабрикованное дело на фоне тотального дефицита.

— Не было бы никакого железного занавеса, и, учитывая сырьевые возможности, интеллектуальный потенциал народа и дореволюционные темпы роста экономики, к моменту моего появления на свет (1954 год. — Прим. ред.) страна была бы развитой, богатой и цивилизованной, — предположил Лоза.