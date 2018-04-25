Популярного киберспортсмена обвинили в расизме и забанили на Twitch
Фото © Twitter/ixmike88
Бывший профессиональный игрок по Dota 2 вёл трансляцию и слушал композиции Джонни Ребела.
Администрация платформы для проведения прямых трансляций Twitch заблокировала канал бывшего киберспортсмена Майкла Ганама. Он известен в Сети под псевдонимом ixmike88.
Причина — прослушивание расистской музыки. По словам пользователей, геймер делал это, чтобы задеть зрителей. У Ребела есть композиция под названием "Вернуть их обратно в Африку".
Пользователи Twitch говорят, что такую музыку также слушал другой спортсмен — Артур Бабаев (Arteezy), но ему удалось избежать блокировки. Ранее администрация сервиса блокировала за расизм Дэррила Коха (iceiceice).