Популярного киберспортсмена обвинили в расизме и забанили на Twitch

Бывший профессиональный игрок по Dota 2 вёл трансляцию и слушал композиции Джонни Ребела.

Администрация платформы для проведения прямых трансляций Twitch заблокировала канал бывшего киберспортсмена Майкла Ганама. Он известен в Сети под псевдонимом ixmike88.

Причина — прослушивание расистской музыки. По словам пользователей, геймер делал это, чтобы задеть зрителей. У Ребела есть композиция под названием "Вернуть их обратно в Африку".