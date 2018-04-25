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Регион
Опубликовано 25 апреля 2018, 07:45

Популярного киберспортсмена обвинили в расизме и забанили на Twitch

Фото &copy; Twitter/ixmike88

Фото © Twitter/ixmike88

Бывший профессиональный игрок по Dota 2 вёл трансляцию и слушал композиции Джонни Ребела.

Администрация платформы для проведения прямых трансляций Twitch заблокировала канал бывшего киберспортсмена Майкла Ганама. Он известен в Сети под псевдонимом ixmike88.

Причина — прослушивание расистской музыки. По словам пользователей, геймер делал это, чтобы задеть зрителей. У Ребела есть композиция под названием "Вернуть их обратно в Африку".

Пользователи Twitch говорят, что такую музыку также слушал другой спортсмен — Артур Бабаев (Arteezy), но ему удалось избежать блокировки. Ранее администрация сервиса блокировала за расизм Дэррила Коха (iceiceice).

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Сергей Сурепин
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