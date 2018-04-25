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Опубликовано 25 апреля 2018, 07:15

Marvel запустила кампанию против спойлеров новых "Мстителей"

Кадр фильма "Мстители: Война бесконечности"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Мстители: Война бесконечности"/ © Кинопоиск

Слоган новой масштабной акции от создателей фильма гласит о том, что Танос требует тишины.

Накануне официальной мировой премьеры ленты "Мстители: Война бесконечности" студия Marvel опубликовала видео. В нём актёры ленты в шутку отказываются обсуждать любые детали сюжета.

В ролике снялись сразу несколько актёров. Среди них: Роберт Дауни — младший, Карен Гиллан, Дэйв Батиста, Марк Руффало, Чедвик Боузман и Крис Эванс.

Напомним, до этого режиссёры фильма Энтони и Джо Руссо попросили зрителей не портить другим удовольствие от просмотра и не оставлять спойлеры. Также они советуют фанатам отключиться от Интернета.

Российская премьера состоится 3 мая. В США и большей части мира фильм покажут 26 апреля.

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Сергей Сурепин
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