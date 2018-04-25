"Джуманджи" получит продолжение

Сиквел культового фильма 1995 года собрал в прокате почти миллиард долларов. Продолжение выйдет в 2019 году.

Представитель совета директоров кинокомпании Sony Том Ротман заявил, что студия запускает в производство продолжение кассового хита "Джуманджи. Зов джунглей". Фильм выйдет в прокат в конце декабря 2019 года.

Лента появится в прокате в одно время с новыми "Звёздными войнами". Фильм с Робином Уильямсом в главной роли собрал в мировом прокате более 954 миллионов долларов. Бюджет — 90 миллионов долларов.