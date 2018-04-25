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Регион
Опубликовано 25 апреля 2018, 08:15

"Джуманджи" получит продолжение

Кадр фильма "Джуманджи: Зов джунглей"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Джуманджи: Зов джунглей"/ © Кинопоиск

Сиквел культового фильма 1995 года собрал в прокате почти миллиард долларов. Продолжение выйдет в 2019 году.

Представитель совета директоров кинокомпании Sony Том Ротман заявил, что студия запускает в производство продолжение кассового хита "Джуманджи. Зов джунглей". Фильм выйдет в прокат в конце декабря 2019 года.

Лента появится в прокате в одно время с новыми "Звёздными войнами". Фильм с Робином Уильямсом в главной роли собрал в мировом прокате более 954 миллионов долларов. Бюджет — 90 миллионов долларов.

Напомним, что в середине апреля комедия с Дуэйном Джонсоном и Джеком Блэком стала первым фильмом Sony по кассовым сборам в США. Лента обошла "Человека-паука" 2002 года (403,7 миллиона долларов).

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Сергей Сурепин
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