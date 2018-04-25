С начала этого года в киберспорт инвестировали 2 миллиарда долларов

Больше всего денег сейчас инвестируется в Dota 2. Результаты увеличились в девять раз.

Фирма The Esports Observer опубликовала отчёт об инвестициях в компьютерный спорт за первые четыре месяца 2018 года. Показатели сильно выросли.

Инвесторы за первый квартал вложили в индустрию два миллиарда долларов. Это в девять раз больше, чем в четвёртом квартале прошлого года.

В Dota 2 больше всего вкладывают денег. На втором месте находится Counter-Strike: Global Offensive. В индустрию больше всего вложились американцы — их доля составила 50 процентов.