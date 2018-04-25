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Регион
Опубликовано 25 апреля 2018, 09:47

С начала этого года в киберспорт инвестировали 2 миллиарда долларов

Фото: &copy; Flickr/Dota 2 The International

Фото: © Flickr/Dota 2 The International

Больше всего денег сейчас инвестируется в Dota 2. Результаты увеличились в девять раз.

Фирма The Esports Observer опубликовала отчёт об инвестициях в компьютерный спорт за первые четыре месяца 2018 года. Показатели сильно выросли.

Инвесторы за первый квартал вложили в индустрию два миллиарда долларов. Это в девять раз больше, чем в четвёртом квартале прошлого года.

В Dota 2 больше всего вкладывают денег. На втором месте находится Counter-Strike: Global Offensive. В индустрию больше всего вложились американцы — их доля составила 50 процентов.

В сервисы для трансляции — Huya и Douyu TV — вложили 1 миллиард долларов. Авторы отчёта заявили, что в киберспорт ещё никогда не вкладывали столько денег за один квартал.

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Сергей Сурепин
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