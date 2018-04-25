Xbox One получила поддержку нового разрешения экрана и функции для стримеров
Microsoft выпустила обновление ПО для приставки. Новые функции порадуют стримеров.
Фото: © Flickr/Marco Verch
Xbox One получила апрельское обновление ПО. Оно включило в себя несколько нововведений для воспроизведения как аудио-, так и видеоконтента. Список новых функций доступен на официальном сайте компании.
Главное нововведение — получение поддержки экранов с разрешением 1440 пикселей (соотношение сторон 16:9). Теперь на нём можно воспроизводить игры и мультимедийные файлы без чёрных рамок.
Также разработчики усовершенствовали функцию overlay — теперь свернуть игру на приставке и перейти в другой режим гораздо проще. Это серьёзно упростит жизнь стримерам.