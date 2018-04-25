Xbox One получила поддержку нового разрешения экрана и функции для стримеров

Xbox One получила апрельское обновление ПО. Оно включило в себя несколько нововведений для воспроизведения как аудио-, так и видеоконтента. Список новых функций доступен на официальном сайте компании.

Главное нововведение — получение поддержки экранов с разрешением 1440 пикселей (соотношение сторон 16:9). Теперь на нём можно воспроизводить игры и мультимедийные файлы без чёрных рамок.