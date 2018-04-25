Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 апреля 2018, 10:16

Xbox One получила поддержку нового разрешения экрана и функции для стримеров

Microsoft выпустила обновление ПО для приставки. Новые функции порадуют стримеров.

Фото: &copy; Flickr/Marco Verch

Фото: © Flickr/Marco Verch

Xbox One получила апрельское обновление ПО. Оно включило в себя несколько нововведений для воспроизведения как аудио-, так и видеоконтента. Список новых функций доступен на официальном сайте компании.

Главное нововведение — получение поддержки экранов с разрешением 1440 пикселей (соотношение сторон 16:9). Теперь на нём можно воспроизводить игры и мультимедийные файлы без чёрных рамок.

Также разработчики усовершенствовали функцию overlay — теперь свернуть игру на приставке и перейти в другой режим гораздо проще. Это серьёзно упростит жизнь стримерам.

BannerImage
Денис Марков
  • Статьи
  • Игры
  • xboxone
  • xbox
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar