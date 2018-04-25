Геймеры жалуются на YouTube. Сервис спойлерит популярную игру

Американский писатель Джулиан Санчес предупредил, что алгоритмы поиска Google и YouTube в качестве результатов могут автоматически выдавать спойлеры к новой игре God of War. Санчес рекомендует ничего не искать по соответствующему запросу, если вы не хотите испортить впечатление от игры.