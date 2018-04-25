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Опубликовано 25 апреля 2018, 10:32

Геймеры жалуются на YouTube. Сервис спойлерит популярную игру

Поклонникам God of War придётся избегать некоторых запросов даже в поисковой системе Google.

Фото &copy; Sony Interactive Entertainment

Фото © Sony Interactive Entertainment

Американский писатель Джулиан Санчес предупредил, что алгоритмы поиска Google и YouTube в качестве результатов могут автоматически выдавать спойлеры к новой игре God of War. Санчес рекомендует ничего не искать по соответствующему запросу, если вы не хотите испортить впечатление от игры.

Журналисты The Verge подтвердили информацию о том, что в автоматическом заполнении Google могут попадаться спойлеры к важным сюжетным поворотам. Также иногда всплывает информация о битвах с боссами.

Напомним, игра God of War вышла 20 апреля. Она эксклюзивно доступна на PlayStation 4.

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Сергей Сурепин
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