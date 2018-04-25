До 2020 года Disney покажет нескольких "Мстителей", Мери Поппинс и Щелкунчика

Всего крупная кинокомпания запланировала показать за ближайшие годы восемнадцать лент.

Компания Disney во время фестиваля CinemaCon 2018 поделилась планами на ближайшие два года. До 2020 года выйдет несколько фильмов по киновселенной Marvel, работы студии Pixar и киноадаптации мультфильмов.

Весной этого года выходят "Мстители: Война бесконечности" и "Соло. Звёздные войны: Истории". Летом ожидается три работы: "Суперсемейка-2", "Человек-муравей и Оса" и "Кристофер Робин". Уже осенью в этом году покажут две ленты: "Щелкунчик и четыре королевства" и "Ральф-2".