У кого больше? В ЕС назвали страну с самым крупным госдолгом

Оказывается, что больше всех государств задолжала Греция, меньше всех — Эстония.

Европейское статистическое агентство "Евростат" опубликовало данные о размере госдолга стран ЕС. Отмечается, что больше всех денег должна Греция. Её госдолг по отношению к ВВП составил 178,6 процента.

На втором месте среди "должников" оказалась Италия — 131,8 процента. Третий по размеру госдолг у Португалии — 125,7 процента.

Меньше всех должна Эстония. Её показатель составил девять процентов от ВВП.