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Регион
Опубликовано 26 апреля 2018, 02:01

В США журнал GQ включил Библию в список "ненужных книг"

Фото: &copy;РИА Новости/Кирилл Брага

Фото: ©РИА Новости/Кирилл Брага

Помимо Священного Писания, журналисты поместили в этот рейтинг такие произведения, как "Властелин колец" Джона Толкина, "Старик и море" и "Прощай, оружие!" Эрнеста Хемингуэя, "Над пропастью во ржи" Джерома Сэлинджера.

Коллектив американского журнала GQ включил Библию в список переоценённых и необязательных к прочтению книг. По их мнению, она не прошла "проверку временем".

— Некоторые из "великих книг" расистские, а некоторые сексистские, но большинство просто очень-очень скучные, — считают журналисты.

Также Священное Писание раскритиковал американский писатель Джесси Болл. По его мнению, "Библия содержит повторы, противоречия и нравоучения, глупа и местами злонамеренна". Взамен неё Болл рекомендует роман Аготы Кристоф "Толстая тетрадь", в котором рассказывается о жизни двух братьев во время Второй мировой войны.

Помимо Библии, в список "ненужных книг" вошли произведения "Властелин колец" Джона Толкина, "Старик и море" и "Прощай, оружие!" Эрнеста Хемингуэя, "Над пропастью во ржи" Джерома Сэлинджера, "Приключения Гекльберри Финна" Марка Твена.

Впрочем, не все в США спокойно восприняли публикацию материала, критикующего Библию. В частности, евангелист Франклин Грэм выразил мнение, что авторский коллектив GQ просто "не в состоянии объяснить, почему Библия является самой продаваемой и самой широко распространённой книгой в мире".

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Алексей Наумовец
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