В США журнал GQ включил Библию в список "ненужных книг"

Помимо Священного Писания, журналисты поместили в этот рейтинг такие произведения, как "Властелин колец" Джона Толкина, "Старик и море" и "Прощай, оружие!" Эрнеста Хемингуэя, "Над пропастью во ржи" Джерома Сэлинджера.

Коллектив американского журнала GQ включил Библию в список переоценённых и необязательных к прочтению книг. По их мнению, она не прошла "проверку временем".

— Некоторые из "великих книг" расистские, а некоторые сексистские, но большинство просто очень-очень скучные, — считают журналисты.

Также Священное Писание раскритиковал американский писатель Джесси Болл. По его мнению, "Библия содержит повторы, противоречия и нравоучения, глупа и местами злонамеренна". Взамен неё Болл рекомендует роман Аготы Кристоф "Толстая тетрадь", в котором рассказывается о жизни двух братьев во время Второй мировой войны.

Помимо Библии, в список "ненужных книг" вошли произведения "Властелин колец" Джона Толкина, "Старик и море" и "Прощай, оружие!" Эрнеста Хемингуэя, "Над пропастью во ржи" Джерома Сэлинджера, "Приключения Гекльберри Финна" Марка Твена.