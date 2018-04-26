В США журнал GQ включил Библию в список "ненужных книг"
Фото: ©РИА Новости/Кирилл Брага
Помимо Священного Писания, журналисты поместили в этот рейтинг такие произведения, как "Властелин колец" Джона Толкина, "Старик и море" и "Прощай, оружие!" Эрнеста Хемингуэя, "Над пропастью во ржи" Джерома Сэлинджера.
Коллектив американского журнала GQ включил Библию в список переоценённых и необязательных к прочтению книг. По их мнению, она не прошла "проверку временем".
— Некоторые из "великих книг" расистские, а некоторые сексистские, но большинство просто очень-очень скучные, — считают журналисты.
Также Священное Писание раскритиковал американский писатель Джесси Болл. По его мнению, "Библия содержит повторы, противоречия и нравоучения, глупа и местами злонамеренна". Взамен неё Болл рекомендует роман Аготы Кристоф "Толстая тетрадь", в котором рассказывается о жизни двух братьев во время Второй мировой войны.
Помимо Библии, в список "ненужных книг" вошли произведения "Властелин колец" Джона Толкина, "Старик и море" и "Прощай, оружие!" Эрнеста Хемингуэя, "Над пропастью во ржи" Джерома Сэлинджера, "Приключения Гекльберри Финна" Марка Твена.
Впрочем, не все в США спокойно восприняли публикацию материала, критикующего Библию. В частности, евангелист Франклин Грэм выразил мнение, что авторский коллектив GQ просто "не в состоянии объяснить, почему Библия является самой продаваемой и самой широко распространённой книгой в мире".