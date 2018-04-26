Также в ведомстве рассказали, что за неделю среди детей до двух лет превышение эпидемических порогов было в трёх субъектах, среди детей от трёх до шести лет — в десяти, от семи до 14 — также в десяти, а среди лиц старше 15 лет — в 20 регионах РФ.