Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 апреля 2018, 10:03

Геймеры получили биткоин за прохождение игры. Но курс оставляет желать лучшего

Фото &copy; Valve Corporation

Фото © Valve Corporation

Разобраться со всеми головоломками удалось команде игроков из восьми человек. Они разделили награду.

В феврале 2018 года в Steam вышла игра MonteCrypto: The Bitcoin Enigma. В ней было 24 различных головоломки. Разработчики пообещали выплатить один биткоин тому игроку, который первым решит все загадки.

В итоге игру прошла команда ARG Solving Station. Она состоит из восьми человек. Разработчики заявили, что рассматривали свой проект как социальный эксперимент.

Авторы хотели выяснить, будет ли игровое сообщество делиться подсказками и решениями головоломок или будет держать их в секрете. В итоге команда получила один биткоин — на момент прохождения игры это 9302 доллара.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • геймеры
  • США
  • В мире
  • Криптовалюта
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar