Геймеры получили биткоин за прохождение игры. Но курс оставляет желать лучшего

Разобраться со всеми головоломками удалось команде игроков из восьми человек. Они разделили награду.

В феврале 2018 года в Steam вышла игра MonteCrypto: The Bitcoin Enigma. В ней было 24 различных головоломки. Разработчики пообещали выплатить один биткоин тому игроку, который первым решит все загадки.

В итоге игру прошла команда ARG Solving Station. Она состоит из восьми человек. Разработчики заявили, что рассматривали свой проект как социальный эксперимент.