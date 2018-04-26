Геймеры получили биткоин за прохождение игры. Но курс оставляет желать лучшего
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Разобраться со всеми головоломками удалось команде игроков из восьми человек. Они разделили награду.
В феврале 2018 года в Steam вышла игра MonteCrypto: The Bitcoin Enigma. В ней было 24 различных головоломки. Разработчики пообещали выплатить один биткоин тому игроку, который первым решит все загадки.
В итоге игру прошла команда ARG Solving Station. Она состоит из восьми человек. Разработчики заявили, что рассматривали свой проект как социальный эксперимент.
Авторы хотели выяснить, будет ли игровое сообщество делиться подсказками и решениями головоломок или будет держать их в секрете. В итоге команда получила один биткоин — на момент прохождения игры это 9302 доллара.