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Регион
Опубликовано 26 апреля 2018, 13:15

Агутин рассказал, что станет с хитом Варум "Зимняя вишня"

Анжелика Варум. Фото: &copy;РИА Новости/Евгения Новоженина

Анжелика Варум. Фото: ©РИА Новости/Евгения Новоженина

Возвращение в репертуар певицы Анжелики Варум песни "Зимняя вишня" не представляется возможным до тех пор, пока она будет ассоциироваться с крупным пожаром в торговом центре в Кемерове. Об этом РИА "Новости" рассказал супруг исполнительницы, известный музыкант и композитор Леонид Агутин.

— Может быть, когда-то это перестанет быть ассоциацией, — сказал он. — Сейчас это вообще не представляется возможным.

Агутин отметил, что его супруга самостоятельно приняла решение отказаться от исполнения хита.

— Мы погрустили о том, что это была хороша песня, очень жаль, — добавил музыкант.

Напомним, певица Анжелика Варум отказалась от исполнения одного из своих хитов — песни "Зимняя вишня" — после пожара в торговом центре в Кемерове, где погибло 60 человек. О таком решении она объявила перед концертом в Иркутске через четыре дня после трагедии.

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Екатерина Землянухина
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