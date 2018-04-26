Агутин рассказал, что станет с хитом Варум "Зимняя вишня"

Возвращение в репертуар певицы Анжелики Варум песни "Зимняя вишня" не представляется возможным до тех пор, пока она будет ассоциироваться с крупным пожаром в торговом центре в Кемерове. Об этом РИА "Новости" рассказал супруг исполнительницы, известный музыкант и композитор Леонид Агутин.

— Может быть, когда-то это перестанет быть ассоциацией, — сказал он. — Сейчас это вообще не представляется возможным.

Агутин отметил, что его супруга самостоятельно приняла решение отказаться от исполнения хита.

— Мы погрустили о том, что это была хороша песня, очень жаль, — добавил музыкант.