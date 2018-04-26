Агутин рассказал, что станет с хитом Варум "Зимняя вишня"
Анжелика Варум. Фото: ©РИА Новости/Евгения Новоженина
Возвращение в репертуар певицы Анжелики Варум песни "Зимняя вишня" не представляется возможным до тех пор, пока она будет ассоциироваться с крупным пожаром в торговом центре в Кемерове. Об этом РИА "Новости" рассказал супруг исполнительницы, известный музыкант и композитор Леонид Агутин.
— Может быть, когда-то это перестанет быть ассоциацией, — сказал он. — Сейчас это вообще не представляется возможным.
Агутин отметил, что его супруга самостоятельно приняла решение отказаться от исполнения хита.
— Мы погрустили о том, что это была хороша песня, очень жаль, — добавил музыкант.
Напомним, певица Анжелика Варум отказалась от исполнения одного из своих хитов — песни "Зимняя вишня" — после пожара в торговом центре в Кемерове, где погибло 60 человек. О таком решении она объявила перед концертом в Иркутске через четыре дня после трагедии.