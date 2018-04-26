В Госдуме рассмотрят законопроект о совместном завещании супругов
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Муж и жена смогут завещать имущество любым лицам, а также определить доли наследников.
Депутаты Государственной думы внесли на рассмотрение нижней палаты парламента РФ законопроект, предусматривающий возможность составления супругами совместного завещания. Об этом сообщается на странице депутата ГД Павла Крашенинникова — автора проекта.
Согласно поправкам, муж и жена смогут завещать имущество любым лицам, а также любым образом определить доли наследников или конкретное наследуемое имущество. Также они могут оставить без наследства одного, нескольких или всех наследников, не указывая причин своего решения.
Также законопроект предполагает, что общее завещание супругов утратит силу в случае прекращения брака или признания его недействительным как до, так и после смерти мужа или жены.