В Госдуме рассмотрят законопроект о совместном завещании супругов

Муж и жена смогут завещать имущество любым лицам, а также определить доли наследников.

Депутаты Государственной думы внесли на рассмотрение нижней палаты парламента РФ законопроект, предусматривающий возможность составления супругами совместного завещания. Об этом сообщается на странице депутата ГД Павла Крашенинникова — автора проекта.

Согласно поправкам, муж и жена смогут завещать имущество любым лицам, а также любым образом определить доли наследников или конкретное наследуемое имущество. Также они могут оставить без наследства одного, нескольких или всех наследников, не указывая причин своего решения.