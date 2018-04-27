5 российских девушек, которые доверились пластическим хирургам и не проснулись

Екатерина Киселёва

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15 апреля 2018 года во время операции по подтяжке груди в клинике "Триумф палас" умерла 32-летняя Екатерина Киселёва. От операции мать двоих детей отговаривала вся семья, однако она всё равно легла под нож модного пластического хирурга Григория Перекрестова. После операции у Екатерины неожиданно остановилось сердце, и врачи клиники ничем не смогли ей помочь. По факту смерти женщины возбуждено уголовное дело.

Манэ Мартиросян

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24-летняя жительница Белгорода Манэ Мартиросян умерла после нелегальной операции по коррекции носа в декабре 2016 года. Девушка давно мечтала убрать горбинку и нашла врача, который согласился провести операцию — им стал Леонид Пажинский, заведующий отоларингологическим отделением Детской областной клинической больницы. Согласно документам, Манэ должны были провести подслизистую резекцию носовой перегородки, диплома пластического хирурга врач не имел. Во время операции девушке неожиданно стало плохо, и она скончалась от анафилактического шока.

Мария Д.

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23-летняя Мария Д. из Волгограда умерла во время операции в одной из клиник Центрального района. Девушку не устраивали её губы и подбородок, и она решилась на пластику. Во время введения местного обезболивающего у девушки начались судороги, и врач вызвал скорую помощь. Медики провели реанимационные мероприятия, но это не помогло — Мария скончалась на операционном столе. Причиной смерти девушки стал анафилактический шок.

Екатерина Клементьева

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25-летняя Елена Клементьева из Магнитогорска мечтала увеличить грудь, и втайне от родственников копила на пластическую операцию, и даже муж девушки узнал о её планах лишь перед процедурой. Во время введения анестетика перед установкой второго импланта у Елены развился анафилактический шок и остановилось сердце. Отметим, что операция началась в три часа дня, а в 10 часов вечера девушка оказалась в реанимации городской больницы, где позже скончалась. Почему пластические хирурги не вызвали скорую помощь сразу, до сих пор неизвестно. Сами они утверждают, что сделали всё возможное для спасения пациентки.

Анастасия Чачина

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