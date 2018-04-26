Работа мечты. Авиакомпания ищет путешественника на зарплату в 9,5 тысячи евро

Путешественник должен переехать в столицу Исландии и проживать в квартире в центре Рейкьявика между путешествиями.

Авиакомпания WOW Air открыла две вакансии для путешественников по Северной Америке и Европе, сообщает The Mirror. Кандидаты, которые пройдут отбор, должны переехать в столицу Исландии — Рейкьявик. Именно в этом городе базируется авиакомпания.

Отмечается, что работникам придётся проживать в квартире в центре города. Они смогут пользоваться авто и получат 9500 евро за лето. Как предполагается, данная сумма покроет все расходы.