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Регион
Опубликовано 26 апреля 2018, 20:29

Работа мечты. Авиакомпания ищет путешественника на зарплату в 9,5 тысячи евро

Фото: &copy; РИА Новости/Александр Вильф

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Путешественник должен переехать в столицу Исландии и проживать в квартире в центре Рейкьявика между путешествиями.

Авиакомпания WOW Air открыла две вакансии для путешественников по Северной Америке и Европе, сообщает The Mirror. Кандидаты, которые пройдут отбор, должны переехать в столицу Исландии — Рейкьявик. Именно в этом городе базируется авиакомпания.

Отмечается, что работникам придётся проживать в квартире в центре города. Они смогут пользоваться авто и получат 9500 евро за лето. Как предполагается, данная сумма покроет все расходы.

Чтобы стать участником отбора, необходимо записать видео о родном городе. Их принимают до 14 мая.

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Арина Демидова
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