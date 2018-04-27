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Регион
Опубликовано 27 апреля 2018, 08:03

Звезда "Супермена" хочет поскорее сыграть в новом фильме по комиксам

Фото: &copy; Pixabay/ryanmorrisonjsy

Фото: © Pixabay/ryanmorrisonjsy

Актёр Генри Кавилл, которого фанаты вселенной DC знают по роли Супермена, поделился своими мыслями.

В интервью Fandango актёр рассказал, что он хочет поскорее вернуться к своей привычной роли. На вопрос о дате очередного появления Супермена в его исполнении Кавилл ответил, что он пока не может сказать что-то определённое по этому поводу.

По словам Кавилла, сейчас ведутся переговоры. Они могут достаточно скоро перейти уже на новую стадию.

Последний раз актёр появлялся на больших экранах в качестве Супермена в прошлом году в "Лиге справедливости". Тогда фильм раскритиковали — фанатам не понравилась работа Зака Снайдера.

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Сергей Сурепин
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