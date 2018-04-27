Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 апреля 2018, 11:18

Футболист "Тоттенхэма" оголился во время трансляции популярной видеоигры

Фото &copy; AP Photo/Frank Augstein

Фото © AP Photo/Frank Augstein

22-летний полузащитник английского футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур" Деле Алли отказался от просмотра футбольного матча.

Он должен был смотреть игру между "Баварией" и "Ромой". Эти команды играли в рамках первого этапа полуфинала Лиги чемпионов.

Футболист променял противостояние клубов на игру в Fortnite. Молодой человек включил трансляцию на Twitch. Он начал активно участвовать в сражениях в Fortnite.

В определённый момент футболисту стало жарко, и он снял с себя одежду, продолжив играть в полураздетом виде. Спустя некоторое время трансляция прекратилась. В списке правил Twitch есть пункт, который запрещает раздеваться и показывать обнажённое тело зрителям.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • twitch
  • fortnite
  • ФК Тоттенхэм
  • Наука и технологии
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar