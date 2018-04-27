Футболист "Тоттенхэма" оголился во время трансляции популярной видеоигры
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22-летний полузащитник английского футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур" Деле Алли отказался от просмотра футбольного матча.
Он должен был смотреть игру между "Баварией" и "Ромой". Эти команды играли в рамках первого этапа полуфинала Лиги чемпионов.
Футболист променял противостояние клубов на игру в Fortnite. Молодой человек включил трансляцию на Twitch. Он начал активно участвовать в сражениях в Fortnite.
В определённый момент футболисту стало жарко, и он снял с себя одежду, продолжив играть в полураздетом виде. Спустя некоторое время трансляция прекратилась. В списке правил Twitch есть пункт, который запрещает раздеваться и показывать обнажённое тело зрителям.