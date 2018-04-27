Футболист "Тоттенхэма" оголился во время трансляции популярной видеоигры

22-летний полузащитник английского футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур" Деле Алли отказался от просмотра футбольного матча.

Он должен был смотреть игру между "Баварией" и "Ромой". Эти команды играли в рамках первого этапа полуфинала Лиги чемпионов.

Футболист променял противостояние клубов на игру в Fortnite. Молодой человек включил трансляцию на Twitch. Он начал активно участвовать в сражениях в Fortnite.