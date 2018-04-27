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Регион
Опубликовано 27 апреля 2018, 10:47

Disney снимет сериал по "Звёздным войнам" в стиле аниме

Фото: &copy; кадр из фильма Star Wars&nbsp;

Фото: © кадр из фильма Star Wars 

Новый проект будет рассказывать о событиях, которые происходили до выхода фильма "Пробуждение силы".

Канал Disney заказал съёмки мультипликационного сериала Star Wars Resistance. Шоу будет вдохновлено японской анимацией. Также его покажут на Disney XD и по всему миру после премьеры, которая запланирована на осень.

Сюжет расскажет о молодом пилоте Казудо Зионо, нанятом Повстанцами для шпионажа за набирающим силу Первым Орденом во главе с Верховным лидером Сноуком. Точный временной период пока неизвестен, однако события будут происходить до "Пробуждения силы".

Создатель сериала — ветеран Lucasfilm Animation Дэйв Филонис. Он отвечал за прошлые анимационные проекты по франшизе — "Войны клонов" и "Повстанцы". Точная дата премьеры пока неизвестна.

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Сергей Сурепин
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