Disney снимет сериал по "Звёздным войнам" в стиле аниме
Фото: © кадр из фильма Star Wars
Новый проект будет рассказывать о событиях, которые происходили до выхода фильма "Пробуждение силы".
Канал Disney заказал съёмки мультипликационного сериала Star Wars Resistance. Шоу будет вдохновлено японской анимацией. Также его покажут на Disney XD и по всему миру после премьеры, которая запланирована на осень.
Сюжет расскажет о молодом пилоте Казудо Зионо, нанятом Повстанцами для шпионажа за набирающим силу Первым Орденом во главе с Верховным лидером Сноуком. Точный временной период пока неизвестен, однако события будут происходить до "Пробуждения силы".
Создатель сериала — ветеран Lucasfilm Animation Дэйв Филонис. Он отвечал за прошлые анимационные проекты по франшизе — "Войны клонов" и "Повстанцы". Точная дата премьеры пока неизвестна.