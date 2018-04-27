Disney снимет сериал по "Звёздным войнам" в стиле аниме

Новый проект будет рассказывать о событиях, которые происходили до выхода фильма "Пробуждение силы".

Канал Disney заказал съёмки мультипликационного сериала Star Wars Resistance. Шоу будет вдохновлено японской анимацией. Также его покажут на Disney XD и по всему миру после премьеры, которая запланирована на осень.

Сюжет расскажет о молодом пилоте Казудо Зионо, нанятом Повстанцами для шпионажа за набирающим силу Первым Орденом во главе с Верховным лидером Сноуком. Точный временной период пока неизвестен, однако события будут происходить до "Пробуждения силы".