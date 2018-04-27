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Регион
Опубликовано 27 апреля 2018, 10:17

13-летний школьник стал профессиональным киберспортсменом

Руководство команды заявило, что даже не знало о том, сколько именно лет молодому игроку.

Фото: &copy; Скриншот из видео

Фото: © Скриншот из видео

Команда Team Secret подписала четверых киберспортсменов для коллектива по Fortnite Battle Royale. Также у организации есть составы по CS:GO и Dota 2.

Одним из игроков стал 13-летний британец Кайл Джексон (Mongraal). Он намного младше своих товарищей. Другим участникам 17, 20 и 21 год.

Руководитель Team Secret Джон Яо заявил, что когда он набирал команду, то не знал, что один из киберспортсменов так молод. Сам геймер рассказал, что для него контракт с командой — большой шанс. Он уже обсудил с родителями своё участие в турнирах. Они поддержали начинание сына.

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Сергей Сурепин
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