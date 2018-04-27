13-летний школьник стал профессиональным киберспортсменом

Команда Team Secret подписала четверых киберспортсменов для коллектива по Fortnite Battle Royale. Также у организации есть составы по CS:GO и Dota 2.

Одним из игроков стал 13-летний британец Кайл Джексон (Mongraal). Он намного младше своих товарищей. Другим участникам 17, 20 и 21 год.

Руководитель Team Secret Джон Яо заявил, что когда он набирал команду, то не знал, что один из киберспортсменов так молод. Сам геймер рассказал, что для него контракт с командой — большой шанс. Он уже обсудил с родителями своё участие в турнирах. Они поддержали начинание сына.