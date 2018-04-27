PlayStation 4 снова стала самым прибыльным продуктом Sony

Компания опубликовала финансовый отчёт за прошедший год. Основной доход сделали игровые приставки.

Sony Corporation опубликовала финансовый отчёт за 2017 год. По данным компании, её операционная прибыль возросла за счёт высокого спроса на игровые приставки PlayStation 4.

Операционный доход Sony в 2017 году составил $6,7 миллиарда. Компания отметила, что в обозначенный период продала около 19 миллионов игровых приставок и заработала $1,6 миллиарда.

Интересно, что спрос на консоли незначительно упал — в 2016 году она продала 20 миллионов игровых приставок. И всё же игровой сегмент остался самым прибыльным.