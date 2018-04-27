Скандальные разработчики выпустят игру о Чернобыле

Студия The Farm 51 анонсировала проект Chernobylite. Команда уже долгое время ведёт подготовку и собирает материалы о Чернобыльской катастрофе.

Польская студия The Farm 51 сообщила о своём новом проекте. Будущая игра получила название Chernobylite.

Проект посвящён будет техногенной катастрофе, которая произошла 32 года назад. Игрой занимаются создатели приключенческого триллера Get Even. Разработчики заявили, что они расскажут историю о Чернобыле, заговоре, ужасе, выживании, любви и одержимости.