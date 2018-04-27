Матвиенко поддержала идею вернуть вытрезвители

Отмечается, что в некоторых регионах подобные учреждения уже есть, благодаря чему снизилось число преступлений.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала предложение главы комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Морозова вернуть вытрезвители.

— Нам представляется целесообразным закрепление правовых основ создания и функционирования специализированных учреждений для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения и не нуждающимся в оказании медицинской помощи, — сказал Морозов на проходящем в Санкт-Петербурге заседании президиума Совета законодателей.

Комментируя инициативу, Матвиенко сказала, что считает предложение "очень разумным".

В ходе заседания спикер Совфеда отметила, что каждое третье преступление в России в 2017 году прошлом году было совершено гражданами в состоянии алкогольного опьянения. К тому же, согласно статистике, ежегодно до десяти тысяч человек замерзают, будучи пьяными.