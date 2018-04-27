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Регион
Опубликовано 27 апреля 2018, 16:13

Матвиенко поддержала идею вернуть вытрезвители

Фото: &copy;РИА Новости/Григорий Сысоев

Фото: ©РИА Новости/Григорий Сысоев

Отмечается, что в некоторых регионах подобные учреждения уже есть, благодаря чему снизилось число преступлений.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала предложение главы комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Морозова вернуть вытрезвители.

— Нам представляется целесообразным закрепление правовых основ создания и функционирования специализированных учреждений для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения и не нуждающимся в оказании медицинской помощи, — сказал Морозов на проходящем в Санкт-Петербурге заседании президиума Совета законодателей.

Комментируя инициативу, Матвиенко сказала, что считает предложение "очень разумным".

В ходе заседания спикер Совфеда отметила, что каждое третье преступление в России в 2017 году прошлом году было совершено гражданами в состоянии алкогольного опьянения. К тому же, согласно статистике, ежегодно до десяти тысяч человек замерзают, будучи пьяными.

Как отметила Матвиенко, в некоторых регионах уже есть вытрезвители, благодаря чему в этих субъектах на 12–15% снизилось число преступлений.

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Майя Селезнёва
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