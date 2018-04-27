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Опубликовано 27 апреля 2018, 13:23

Фанат "Ведьмака" сравнил игру с наркотиком

Фото: &copy;&nbsp;CD Projekt RED

Фото: © CD Projekt RED

Увлечение игрой оценили даже сотрудники студии CD Projekt RED, которые работали над "Ведьмаком".

Швед Бруно Принц-Польсон играет в третью часть "Ведьмака" с момента её выхода. И не планирует останавливаться.

Оказалось, геймер провёл в ролевой игре более 1700 часов. Это примерно полтора часа ежедневной игры. Польсон, учащийся на IT-специалиста, посвящает приключениям Геральта из Ривии почти всё свободное время. И, по собственным словам, это ему не надоело.

Геймер признался, что эта игра для него как наркотик. Разработчики поблагодарили шведа за такую преданность игре. Они даже подумать не могли, что кто-то столько времени потратит на последнюю часть "Ведьмака".

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Сергей Сурепин
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