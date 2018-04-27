Фанат "Ведьмака" сравнил игру с наркотиком

Увлечение игрой оценили даже сотрудники студии CD Projekt RED, которые работали над "Ведьмаком".

Швед Бруно Принц-Польсон играет в третью часть "Ведьмака" с момента её выхода. И не планирует останавливаться.

Оказалось, геймер провёл в ролевой игре более 1700 часов. Это примерно полтора часа ежедневной игры. Польсон, учащийся на IT-специалиста, посвящает приключениям Геральта из Ривии почти всё свободное время. И, по собственным словам, это ему не надоело.