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Опубликовано 27 апреля 2018, 17:40

Ручку под щёчку. Депутат Слуцкий уснул во время выступления Путина — видео

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий уснул во время выступления президента Владимира Путина на встрече с Советом законодателей РФ.

На кадрах видно, что во время выступления главы государства Слуцкий подпёр лицо рукой и спит. Проснулся депутат, когда Путин уже заканчивал своё выступление.

По предварительным данным, усталость парламентария связана с тем, что накануне он проспал три часа: на совещание в Петербург Слуцкий прибыл из Страсбурга, где проходило заседание ПАСЕ.

К слову, Слуцкого ловят спящим на выступлении президента уже не в первый раз. СМИ писали, что парламентарию удалось вздремнуть во время послания Путина Федеральному собранию 1 марта.

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Александр Юнашев
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