Ручку под щёчку. Депутат Слуцкий уснул во время выступления Путина — видео

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий уснул во время выступления президента Владимира Путина на встрече с Советом законодателей РФ.

На кадрах видно, что во время выступления главы государства Слуцкий подпёр лицо рукой и спит. Проснулся депутат, когда Путин уже заканчивал своё выступление.

По предварительным данным, усталость парламентария связана с тем, что накануне он проспал три часа: на совещание в Петербург Слуцкий прибыл из Страсбурга, где проходило заседание ПАСЕ.