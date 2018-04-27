Ручку под щёчку. Депутат Слуцкий уснул во время выступления Путина — видео
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий уснул во время выступления президента Владимира Путина на встрече с Советом законодателей РФ.
На кадрах видно, что во время выступления главы государства Слуцкий подпёр лицо рукой и спит. Проснулся депутат, когда Путин уже заканчивал своё выступление.
По предварительным данным, усталость парламентария связана с тем, что накануне он проспал три часа: на совещание в Петербург Слуцкий прибыл из Страсбурга, где проходило заседание ПАСЕ.
К слову, Слуцкого ловят спящим на выступлении президента уже не в первый раз. СМИ писали, что парламентарию удалось вздремнуть во время послания Путина Федеральному собранию 1 марта.