Очки надо? Художник собирает на улицах Найроби мусор и делает из него красоту
Эти аксессуары вряд ли подходят для повседневного использования, но зато неплохо справляются с функцией произведений современного искусства.
Знакомьтесь — Сайрус Кабиру. Он делает очень необычные очки. Причём из мусора
Фото: © instagram.com/ckabiru
Сайрус вырос в Найроби, столице Кении
Фото: © instagram.com/ckabiru
По его словам, улицы родного города никогда не отличались чистотой. Бытовые отходы валялись повсюду
Фото: © instagram.com/ckabiru
А ещё Сайрус с детства мечтал о крутых очках. Но его родители были бедны и не могли позволить себе покупку столь бесполезного аксессуара
Фото: © instagram.com/ckabiru
Мальчик подрос и нашёл решение обеих проблем: он начал собирать с улиц мусор и мастерить из него очки
Фото: © instagram.com/ckabiru
Они вряд ли подходят для повседневного использования, но зато неплохо справляются с функцией произведений современного искусства
Фото: © instagram.com/ckabiru
Материал для своих творений Сайрус каждое утро находит буквально у себя под ногами, пока идёт в студию
Фото: © instagram.com/ckabiru
"Меня вдохновляют предметы, которые я подбираю", — признаётся Сайрус
Фото: © instagram.com/ckabiru
Своё творческое кредо он формулирует так: нет искусства — нет жизни
Фото: © instagram.com/ckabiru
А мы добавим: нет мусора — нет очков
Фото: © instagram.com/ckabiru