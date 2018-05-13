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Опубликовано 13 мая 2018, 20:00

Очки надо? Художник собирает на улицах Найроби мусор и делает из него красоту

Эти аксессуары вряд ли подходят для повседневного использования, но зато неплохо справляются с функцией произведений современного искусства.

Знакомьтесь — Сайрус Кабиру. Он делает очень необычные очки. Причём из мусора

Фото: © instagram.com/ckabiru

Фото: © instagram.com/ckabiru

Сайрус вырос в Найроби, столице Кении

Фото: © instagram.com/ckabiru

Фото: © instagram.com/ckabiru

По его словам, улицы родного города никогда не отличались чистотой. Бытовые отходы валялись повсюду

Фото: © instagram.com/ckabiru

Фото: © instagram.com/ckabiru

А ещё Сайрус с детства мечтал о крутых очках. Но его родители были бедны и не могли позволить себе покупку столь бесполезного аксессуара

Фото: © instagram.com/ckabiru

Фото: © instagram.com/ckabiru

Мальчик подрос и нашёл решение обеих проблем: он начал собирать с улиц мусор и мастерить из него очки

Фото: © instagram.com/ckabiru

Фото: © instagram.com/ckabiru

Они вряд ли подходят для повседневного использования, но зато неплохо справляются с функцией произведений современного искусства

Фото: © instagram.com/ckabiru

Фото: © instagram.com/ckabiru

Материал для своих творений Сайрус каждое утро находит буквально у себя под ногами, пока идёт в студию

Фото: © instagram.com/ckabiru

Фото: © instagram.com/ckabiru

"Меня вдохновляют предметы, которые я подбираю", — признаётся Сайрус

Фото: © instagram.com/ckabiru

Фото: © instagram.com/ckabiru

Своё творческое кредо он формулирует так: нет искусства — нет жизни

Фото: © instagram.com/ckabiru

Фото: © instagram.com/ckabiru

А мы добавим: нет мусора — нет очков

Фото: © instagram.com/ckabiru

Фото: © instagram.com/ckabiru

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Семен Хафизов
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