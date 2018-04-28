Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 апреля 2018, 08:27

"Меня оправдают!" Тушивший "Зимнюю вишню" пожарный написал письмо из СИЗО

Фото &copy; РИА Новости/Владимир Песня

Фото © РИА Новости/Владимир Песня

"Я никак не ожидал, что окажусь в таком положении", — признаётся пожарный Сергей Генин.

Обвиняемый в халатности при тушении "Зимней вишни" начальник пожарного звена Сергей Генин написал из СИЗО письмо. В послании он благодарит всех за поддержку. Выдержки из послания опубликовала пресс-служба Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС РФ.

— Огромное спасибо за поддержку и поддержку моей жены. Даже не знаю, как выразить вам свою благодарность... А в жизни так всё нестабильно, я никак не ожидал, что окажусь в таком положении, но что есть, то есть, — написал Генин.

В письме Генин признаётся, что многое переосмыслил, сидя в СИЗО. Первое время за решёткой он не мог спать, но благодаря работе психологов, поддержке администрации и соседей стало легче.

— Как только заехал в камеру, был в шоке и в отчаянии, но они меня поддержали морально, — говорится в послании.

Генин надеется, что уже скоро сможет вернуться к семье и приступить к работе.

— Да, кстати, иногда слышу, как вы на пожар едете, узнаю моторы и сирены… Надеюсь на скорую встречу со всеми, — говорится в письме. — Меня оправдают и отпустят!

BannerImage
Иван Гусев
  • Новости
  • Регионы
  • Кемерово
  • Зимняя вишня
  • Кемеровская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar