"Меня оправдают!" Тушивший "Зимнюю вишню" пожарный написал письмо из СИЗО

"Я никак не ожидал, что окажусь в таком положении", — признаётся пожарный Сергей Генин.

Обвиняемый в халатности при тушении "Зимней вишни" начальник пожарного звена Сергей Генин написал из СИЗО письмо. В послании он благодарит всех за поддержку. Выдержки из послания опубликовала пресс-служба Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС РФ.

— Огромное спасибо за поддержку и поддержку моей жены. Даже не знаю, как выразить вам свою благодарность... А в жизни так всё нестабильно, я никак не ожидал, что окажусь в таком положении, но что есть, то есть, — написал Генин.

В письме Генин признаётся, что многое переосмыслил, сидя в СИЗО. Первое время за решёткой он не мог спать, но благодаря работе психологов, поддержке администрации и соседей стало легче.

— Как только заехал в камеру, был в шоке и в отчаянии, но они меня поддержали морально, — говорится в послании.

Генин надеется, что уже скоро сможет вернуться к семье и приступить к работе.