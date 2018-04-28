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Регион
Опубликовано 28 апреля 2018, 09:58

Жительница Омска смогла попасть в туалет только через суд

Фото: &copy; flickr.com/dirtyboxface&nbsp;

Фото: © flickr.com/dirtyboxface 

Местная жительница отсудила моральную компенсацию и право пользоваться санузлом у коллег по общежитию.

Центральному районному суду города Омска пришлось рассмотреть необычный иск. 32-летняя местная жительница заявила, что соседи по общежитию не позволяют ей пользоваться ванной и туалетом. Как сообщают местные СМИ, омичка потребовала разрешения на доступ к санузлу, а также моральную компенсацию в размере 10 тысяч рублей.

— Истица пояснила, что не может проживать в принадлежащей ей комнате, потому что ответчики мешают использовать места общего назначения. Свои действия они мотивируют тем, что истица приобрела отдельную комнату без санузла, а значит, её комната отношения к нему не имеет, — рассказали в суде.

Стоит отметить, что закон встал на сторону пострадавшей и обязал соседей женщины не препятствовать ей в пользовании туалетом.

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Алексей Берковиц
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