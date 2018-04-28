Жительница Омска смогла попасть в туалет только через суд

Местная жительница отсудила моральную компенсацию и право пользоваться санузлом у коллег по общежитию.

Центральному районному суду города Омска пришлось рассмотреть необычный иск. 32-летняя местная жительница заявила, что соседи по общежитию не позволяют ей пользоваться ванной и туалетом. Как сообщают местные СМИ, омичка потребовала разрешения на доступ к санузлу, а также моральную компенсацию в размере 10 тысяч рублей.

— Истица пояснила, что не может проживать в принадлежащей ей комнате, потому что ответчики мешают использовать места общего назначения. Свои действия они мотивируют тем, что истица приобрела отдельную комнату без санузла, а значит, её комната отношения к нему не имеет, — рассказали в суде.