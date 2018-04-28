Голландский велогонщик: Я придумывал травмы, чтобы применять допинг

В своей биографии велогонщик Лиуве Вестра рассказал о том, как принимал допинг благодаря так называемым терапевтическим исключениям и липовым справкам.

По словам нидерландца, он рассказывает об этом без тени смущения, поскольку так делали многие велогонщики:

— Мне кажется, я могу рассказывать об этом — не чувствую, что делал что-то плохое. Почти все гонщики моего поколения делали то же самое, чтобы выходить на пик. Скорее стоит обратить внимание на врачей, которые помогали с получением справок.

Я делал инъекции, чтобы ехать быстрее, чтобы выигрывать призы. После первого года выступлений на профессиональном уровне я понял, что нельзя добиться побед только за счёт упорного труда на тренировках. Если хочешь конкурировать с большими парнями, нужно изучить границы дозволенного. Ты действительно крут, если можешь быстро ездить без кортизона (вещества, которое стимулирует синтез углеводов из белков, меняет метаболизм и повышает устойчивость к стрессу. — Прим. Лайфа), но, по-моему, таких не существует.