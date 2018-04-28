Голландский велогонщик: Я придумывал травмы, чтобы применять допинг
Фото: Twitter/lieuwewestra
В своей биографии велогонщик Лиуве Вестра рассказал о том, как принимал допинг благодаря так называемым терапевтическим исключениям и липовым справкам.
По словам нидерландца, он рассказывает об этом без тени смущения, поскольку так делали многие велогонщики:
— Мне кажется, я могу рассказывать об этом — не чувствую, что делал что-то плохое. Почти все гонщики моего поколения делали то же самое, чтобы выходить на пик. Скорее стоит обратить внимание на врачей, которые помогали с получением справок.
Я делал инъекции, чтобы ехать быстрее, чтобы выигрывать призы. После первого года выступлений на профессиональном уровне я понял, что нельзя добиться побед только за счёт упорного труда на тренировках. Если хочешь конкурировать с большими парнями, нужно изучить границы дозволенного. Ты действительно крут, если можешь быстро ездить без кортизона (вещества, которое стимулирует синтез углеводов из белков, меняет метаболизм и повышает устойчивость к стрессу. — Прим. Лайфа), но, по-моему, таких не существует.
Часто я получал медицинские справки на выдуманные травмы, например на воспаление в колене. По документам у меня долгие годы были проблемы с коленом. Я заметил, что многие гонщики употребляют кортизон. Это втайне обсуждалось. Каждый гонщик получал справки перед важными гонками.
Думаю, руководство "Астаны" не хотело знать, что происходит. Хотя довольно часто они знали об этом, но мы не говорили открыто. Мы должны были выступать — это имело для них значение, а всё остальное им было безразлично, пока нас не поймают.
Вестра завершил карьеру в возрасте 34 лет в прошлом году. Его последней командой была казахстанская "Астана".