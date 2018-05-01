Не частить и без извращений. 12 заповедей секса в СССР

"Не должно быть слишком раннего развития половой жизни в среде пролетариата"

"Необходимо половое воздержание до брака, а брак лишь в состоянии полной социальной и биологической зрелости (20–25 лет)"

"Половая связь — лишь как конечное завершение глубокой всесторонней симпатии и привязанности к объекту половой любви"

"Половой акт должен быть лишь конечным звеном в цепи глубоких и сложных переживаний, связывающих в данный момент любящих"

"Половой акт не должен часто повторяться"

"Не надо часто менять половой объект. Поменьше полового разнообразия"

"Любовь должна быть моногамной, моноандрической (одна жена, один муж)"

"При всяком половом акте всегда надо помнить о возможности зарождения ребёнка и вообще помнить о потомстве"

"В любовные отношения не должны вноситься элементы флирта, ухаживания, кокетства"

"Не должно быть ревности"

"Не должно быть половых извращений"

"Класс в интересах революционной целесообразности имеет право вмешаться в половую жизнь своих сочленов"