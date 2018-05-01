Не частить и без извращений. 12 заповедей секса в СССР
"В СССР секса не было" — пожалуй, самый распространённый миф, который только можно встретить. Конечно же, это враньё. Как и неправда то, что ему не учили. Но очень странными методами.
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В 1924 году издательство Коммунистического университета им. Я.М. Свердлова опубликовало брошюру "Революция и молодёжь", где говорится о "12 половых заповедях революционного пролетариата". Вот что они гласят.
"Не должно быть слишком раннего развития половой жизни в среде пролетариата"
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В книге говорится, что первая задача пролетариата — "не давать ходу ранней детской сексуальности". Так, родителям и школе нужно максимально занять детей делами пролетариата и вопросами коммунистического движения. Чтобы времени на непристойности не оставалось.
"Необходимо половое воздержание до брака, а брак лишь в состоянии полной социальной и биологической зрелости (20–25 лет)"
По мнению авторов книги, секс до брака "не организован и связан со случайным половым объектом". Также авторы книги уверены, что он не регулируется прочной симпатией между партнёрами.
"Половая связь — лишь как конечное завершение глубокой всесторонней симпатии и привязанности к объекту половой любви"
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— С революционно-пролетарской точки зрения, — пишут авторы, — половое влечение допустимо.
А вот дальше говорится о вещах, которые современным подросткам покажутся, мягко говоря, странными. Так, если верить составителям брошюры, "половое влечение к классово враждебному, бесчестному объекту является таким же извращением, как и половое влечение человека к крокодилу, к орангутангу".
Ну и дальше авторы описывают, что связь с человеком "другого класса" отвлечёт от творческой работы, помешает думать и рассуждать здраво, да и вообще симпатии между вами быть не может.
"Половой акт должен быть лишь конечным звеном в цепи глубоких и сложных переживаний, связывающих в данный момент любящих"
— К половому акту должно "не просто тянуть": преддверием к нему должно быть обострившееся чувство всесторонней близости, глубокой идейной, моральной спайки, сложного глубокого взаимного пропитывания, физиологическим завершением которого лишь и может явиться половой акт. Социальное, классовое впереди животного, а не наоборот, — увещевают авторы брошюры.
В этом случае, уверены составители, советские люди бы получили гораздо больше удовольствия.
"Половой акт не должен часто повторяться"
Авторы уверяют, что "имеются все научные основания утверждать, что действительно глубокая любовь характеризуется нечастыми половыми актами". При этом, как они говорят, в обратную сторону это не работает: так, редкий секс о большой любви не говорит.
"Не надо часто менять половой объект. Поменьше полового разнообразия"
Так, по словам авторов, поиски нового партнёра отвлекут вас от других дел и "творческих стремлений". После того, как партнёр найден, написано в брошюре, непременно надо к нему "приспособиться".
"Любовь должна быть моногамной, моноандрической (одна жена, один муж)"
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В этом пункте описывается, что жизнь двуженца требует слишком много усилий. Также отмечается, что это волей-неволей увеличивает количество половых актов, что, по мнению составителей книги, вовсе не является положительным фактором.
"При всяком половом акте всегда надо помнить о возможности зарождения ребёнка и вообще помнить о потомстве"
Ну, то, откуда берутся дети, большинство тех, кто читает этот материал, наверное, догадываются. А в "заповеди" же говорится, что ни одно средство контрацепции не защищает полностью от возможной беременности, а аборты для женщин крайне вредны.
— И потому половой акт должен застать обоих супругов в состоянии полного биологического и морального благополучия, так как недомогание одного из родителей в момент зарождения тяжело отражается на организме ребёнка. Это же соображение, конечно, раз и навсегда исключает пользование проституцией, — уверяют авторы.
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"В любовные отношения не должны вноситься элементы флирта, ухаживания, кокетства"
Авторы книги напоминают, что половая жизнь в СССР — в первую очередь функция социальная. "Поэтому привлекать, побеждать в любовной жизни должны социальные, классовые достоинства, а не специфические физиологически-половые приманки", — отмечается в книге. Те же внешнюю красоту, женственность и кокетство называют "пережитком нашего докультурного состояния".
В качестве основной задачи половой жизни называется появление потомства.
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— Очевидно, в качестве наиболее сильных половых возбудителей должны выявлять себя не черты классово-бесплодной "красоты", "женственности", грубо "мускулистой" и "усатой" мужественности, — написано в брошюре.
Авторы уверяют, что женственность в первую очередь порождена "тысячелетиями рабского положения" представительниц прекрасного пола. А мускулистые руки и мощные кулаки пригодятся разве что грузчикам или рыцарям.
"Не должно быть ревности"
Авторы брошюры уверяют, что ревность, с одной стороны, — результат недоверия к любимому человеку, боязнь, что тот скроет правду. А ещё она порождает недоверие к самому себе.
— Хуже же всего то, что в ревности основным её содержанием является элемент грубого собственничества: "Никому не хочу её (его) уступить", что уже совершенно недопустимо с пролетарски-классовой точки зрения, — пишут составители издания.
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"Не должно быть половых извращений"
Авторы брошюры уверены, что любой вид извращений скажется на потомстве.
— Не больше 1–2% современных половых извращений действительно внутрибиологического происхождения, врождены, конституциональны, остальные же представляют собою благоприобретённые условные рефлексы, порожденные скверной комбинацией внешних условий, и требуют самой настойчивой с ними борьбы со стороны класса, — уверяют авторы.
"Класс в интересах революционной целесообразности имеет право вмешаться в половую жизнь своих сочленов"
А эту запись, наверное, стоит оставить без комментариев. Мнение автора и редакции может не совпадать с мнением авторов брошюры. Держите вашу личную (а особенно половую) жизнь подальше от "класса" и общества.