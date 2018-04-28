Москалькова обратилась в ООН после ареста на Украине активистки из Крыма
Татьяна Москалькова. Фото:© РИА Новости/Сергей Гунеев
Уполномоченная по правам человека в России назвала произошедшее грубым нарушением.
Омбудсмен по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в ООН в связи с арестом жительницы Крыма и активистки "Волонтёров Победы" Елены Одновол на Украине.
— Я написала верховному комиссару по правам человека, потому что считаю это грубым нарушением, — приводит её слова ТАСС.
По мнению Москальковой, на Украине тем самым создают опасный прецедент, "когда свободу слова, когда убеждения человека начинают преследовать в уголовном порядке".
Ранее Херсонский суд арестовал Елену Одновол на два месяца.