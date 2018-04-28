С сайта кемеровского МЧС исчезла публикация в защиту арестованного пожарного

"Руководство МЧС России, всё пожарное сообщество и огромное число рядовых россиян выступили на стороне начальника караула старшего лейтенанта внутренней службы кемеровчанина Сергея Генина в момент, когда в отношении него было возбуждено уголовное дело", говорилось в публикации на сайте Кемеровского управления ГУ МЧС РФ утром 28 апреля 2018 года. Однако днём, около 15 часов, гиперссылка на материал была недоступна. На экране появлялась надпись "Ошибка 404".

В это же время с сайта Сибирского регионального центра МЧС исчезла похожая публикация с выдержками из письма пожарного Сергея Генина, обвинённого в халатности по делу о гибели людей в торговом центре "Зимняя вишня", которое он написал в СИЗО и в котором благодарил простых людей и коллег за поддержку. Но спустя час публикация вновь появилась на сайте Сибирского регионального центра МЧС РФ, а вот на сайте Кемеровского управления ГУ МЧС РФ, если перейти по гиперссылке, на экране компьютера так и появляется таинственная надпись "Ошибка 404".

В Кемеровском управлении ГУ МЧС РФ отмечают, что это технический сбой. Однако все остальные новости и публикации за 28 апреля 2018 года на сайте регионального управления МЧС доступны.

"Как бы нас ни хаяли другие, Бог им судья. Их тоже можно понять, поэтому лично я на них зла не держу… Если Бог не дал там умереть мне и никому из нас, значит, ему так надо", — писал Генин.

Он подчеркнул, что прибывшие в "Зимнюю вишню" пожарные сделали всё, что могли, и призвал коллег беречь себя.