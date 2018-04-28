Основатель Microsoft Билл Гейтс объявил, что пожертвует 12 млн долларов на разработку универсальной вакцины против гриппа, сообщает The Hill. Миллиардер объявил о создании исследовательского фонда, выступая на ежегодном собрании Медицинского общества в Массачусетсе.

— Сегодня мы запускаем 12-миллионный проект в партнёрстве с Page family, чтобы ускорить развитие универсальной вакцины от гриппа. Цель — побудить смелое мышление лучших учёных мира во всех дисциплинах, включая новые области, — заявил Гейтс.