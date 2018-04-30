Вежливые люди в Иране

Вторжение немцев в СССР серьёзно изменило расклад сил во всём мире. На свет появилась Антигитлеровская коалиция, а многим странам, до сих пор остававшимся в стороне от участия в мировом катаклизме, пришлось сделать выбор. 22 июня 1941 года на территории Финляндии началось развёртывание немецких войск для броска на Мурманск, в войну вступила Румыния. Словом, у Кремля имелись веские основания опасаться по поводу поведения своих соседей.

Одним из проблемных государств вдоль советских границ был Иран. С персидским государством у Советского Союза имелся договор, предусматривавший, что если территория Ирана будет использоваться кем-либо для действий против СССР, то Советский Союз будет вправе ввести в страну войска на срок, необходимый для устранения угрозы. Летом 1941 года Кремль потребовал высылки из Ирана германских граждан. Параллельно велись переговоры с новым союзником — Британией. Москва и Лондон сошлись на том, что необходимо заранее пресечь возможность использования немцами персидской нефти, нейтрализовать немецкую агентуру в стране и предупредить возможное вовлечение Ирана в берлинскую Ось. Наконец, Иран планировалось использовать как один из маршрутов для поставок военных материалов в СССР по программе ленд-лиза. Для этого требовалась железная уверенность в том, что Иран не доставит Черчиллю и Сталину никаких проблем.

Не следует думать, что политики опасались каких-то фантомов. 30-е годы стали периодом сближения Ирана и Германии. Рейх использовал любую возможность, чтобы утвердиться в Иране. Германия интенсивно поставляла оборудование в Иран и, что особенно тревожило советских разведчиков и дипломатов, тихо, но неуклонно брала под контроль транспортную сеть в стране. Немецкие фирмы приобрели контроль над значительной частью авиаперевозок, железных дорог и портов. Однако сильнее всего немцев интересовала нефть. Добыча чёрного золота в Иране росла ударными темпами — к 1937 году страна вышла на четвёртое место в мире по нефтедобыче. Иран становился очень ценным дополнением к любому союзу.

Возглавлявший Иран Реза-шах ещё в 1939 году объявил о нейтралитете страны в мировой войне. Однако значительно больше опасений, чем сам шах, вызывали настроения местной элиты. В армейской и политической элите многие были настроены пронемецки. Спецслужбы шаха арестовали и расстреляли Мохсена Джахансуза, известного молодёжного лидера нацистских убеждений, переводчика "Майн кампф" на персидский. Тем не менее от германофилов иранская элита не была свободна.

Реза-шах. Коллаж © L!FE Фото: © Wikipedia.org

Реза-шах пришёл к власти силовым путём во время внутренней смуты, и не было никаких гарантий, что кто-то не попытается провернуть тот же фокус ещё раз. По мнению британских дипломатов, в пользу Германии были настроены около 70% местной элиты, и пронемецкий переворот — вполне реальное дело. Платным агентом немцев считали даже премьер-министра Али Мансура.

Местные националисты имели вполне чёткие претензии к СССР — "17 пленных городов", то есть советское Закавказье, некогда отторгнутое у Ирана Российской империей. Особенные опасения у разведки вызывал генерал Захеди, начальник полиции Ирана и один из самых богатых людей в стране. Этот человек видел себя диктатором и предполагал получить помощь от немцев. Наконец, немецкие инструкторы и советники напрямую проникали на оборонные предприятия и в армию. Уже во время мировой войны наследник иранского престола запрашивал у рейха помощи в военном строительстве для Ирана. Таким образом, Германия "мягкой силой" постепенно притягивала Персию к себе.

СССР эта изящная политика чрезвычайно беспокоила: Иран находился под боком. Однако ещё сильнее переживали в Лондоне: в Северной Африке британцы с трудом отбивались от немецко-итальянских войск Роммеля, и если бы у них в тылу образовался новый фронт, последствия могли быть непредсказуемы.

К тому же летом 1941 года Советский Союз терпел настоящую катастрофу, и в этих условиях немцы ещё пуще активизировали работу своей разведки в Иране. В страну в течение считаных недель въехало несколько сот немцев под видом гражданских специалистов. По современным данным, в конце августа мог состояться пронемецкий переворот, в Иране негласно побывал шеф немецкой разведки Канарис.

Операция "Согласие"

19 июля Черчилль предметно предложил Сталину совершить интервенцию в Иран. Советский Союз для начала предложил персам выслать из страны граждан Германии. Однако это требование иранцы не удовлетворили, а шах начал усиливать армию вдоль советско-иранской границы. В Иране началась мобилизация.

Первая в истории советско-британская операция получила название "Согласие". С нашей стороны в ней участвовали внушительные силы — две армии общей силой в 67 тысяч солдат и офицеров со стороны Закавказья. К 24 августа части двух советских армий закончили марш-бросок к границам и находились на северной границе Ирана.

На следующее утро советские войска вступили в Персию. Тем временем в Тегеране дипломаты СССР и Британии вручили Правительству Ирана ноту, в которой сослались на советско-иранский договор, и объявили о необходимости на время войны взять страну под контроль. Советы ссылались на договор, британцы обошлись и вовсе без правового фундамента. Черчиллю в качестве объяснений действий Британии хватило короткой реплики: "Когда говорит оружие, законы молчат".

Пограничные и сапёрные части первыми форсировали приграничную реку Аракс. Мосты приходилось разминировать, под некоторыми из них находили сотни килограмм взрывчатки. Иранские пограничники сопротивлялись, около одной из застав советские танки пытались забрасывать гранатами, но их слабое сопротивление быстро было сломлено. В большинстве же случаев солдат просто разгоняли по домам.

Красноармеец беседует с солдатом иранской армии, сложившей оружие во время Великой Отечественной войны, 10 сентября 1941. Фото: © РИА Новости / Дмитрий Минскер

Продвижение было стремительным. Персидская армия почти не оказывала сопротивления, и советские моторизованные авангарды быстро углубились в Иран. Мобилизация сорвалась, спорадические попытки сопротивления подавлялись. Тем временем со стороны Ирака в Иран вступили английские войска. Англичане бомбили военные аэродромы, но в этом было мало нужды: персы уступили воздух почти без боя.

Куда более серьёзным противником, чем иранские войска, была сама страна, её климат и бездорожье. Марши велись на пятидесятиградусной жаре, механики изнывали в своих металлических коробках, а сапёрам приходилось самим строить целые участки дорог и ремонтировать мосты, прежде чем на них можно было вести колонны. Неожиданным образом оказалась очень полезной кавалерия: всадники могли вести марши там, где моторизованные части просто не проходили.

Части советской и британской армий, встретившиеся в пустыне Деште-Кевир в нескольких километрах от Казвина. Август 1941 года. Фото: © Wikipedia.org

А вот армия шаха не показала своих лучших качеств. Чаще всего города, мосты и разъезды захватывались авангардами при минимальном сопротивлении. В случаях, где огонь всё же открывали, советские части быстро решали вопрос подавляющей огневой мощью и собирали пленных. Самый крупный бой у города Урмия увенчался гибелью 70 иранских солдат и пленением двух с половиной тысяч — ценой четверых раненых.

Немецкая агентура пыталась что-то предпринять, но впечатления эти акции не производили. В одном месте неудачно пытались взорвать туннель, в другом — составили план обороны, который иранские офицеры просто не стали выполнять. Небольшая группа немецких спецназовцев была блокирована советскими частями и уничтожена.

29–30 августа иранские войска начали организованную капитуляцию. К этому моменту рапорты с мест пестрели депешами в стиле "противник разбежался, обнаружить его не удалось".

31 августа советские войска встретились с англичанами. Те также вели скорее марш, чем бой. Не обошлось без разбившихся самолётов и тому подобных досадных инцидентов, но в целом британцы благополучно провели свою часть операции. Больше всего их волновали нефтеносные районы, но портить промыслы персы не пытались.

Британская транспортная колонна тылового снабжения с советскими бронеавтомобилями сопровождения. Сентябрь 1941 года, Иран. Фото: © Wikipedia.org

Однако теперь предстояло обставить переход управления из рук в руки.

В руках Реза-шаха оставался Тегеран, который он собирался оборонять до конца. Кровопролития в действительности никто не желал, поэтому начались переговоры. Реза-шах обязался выслать немцев из страны, советско-британские части оставались в Иране до окончания войны. Правитель отрёкся от престола в пользу сына, Мухаммада Реза. Сталин и Черчилль быстро согласовали эту кандидатуру. Войска союзников вступили в Тегеран, а шах покинул Иран. Больше он никогда не увидел своей страны: из Тегерана он уехал сначала на Маврикий, а затем в Южную Африку. Там он заболел и в 1944 году скончался.

Советские войска вступают в город Тавриз, 26 августа 1941. Фото: © РИА Новости / Дмитрий Минскер

Мухаммад Реза не имел никакого вкуса к политике. В отличие от его отца, сурового бойца, вышедшего победителем из времени смут, этот юноша провёл отрочество в Лозанне, а взрослым человеком предпочитал управлению водные лыжи, гольф, спортивные машины, воздухоплавание, охоту и прочие увлекательные и безвредные занятия. В 1943 году он объявил войну Германии, но даже не пытался предпринимать какие-то конкретные шаги. Интересно, что у него сложились очень неплохие отношения со Сталиным и Молотовым, с которыми он общался во время Тегеранской конференции 1943 года. Номинальный правитель Ирана и Cталин постоянно обменивались любезностями и подарками.

Основная масса советских войск вскоре убыла на Советско-Германский фронт. Зато в 1942 году в Иране появились американцы. Персидский коридор стал одной из ключевых дорог ленд-лиза: четверть грузов, предназначенных для СССР, прошла именно там. Большинство "студебеккеров" и "виллисов" приехало в Советский Союз именно через Иран.

В стране даже функционировали заводы по сборке техники для СССР. Парадоксальным образом главный результат оккупации состоял в строительстве портов, дорог и заводов. Иран стал огромным логистическим хабом и настоящим вавилонским столпотворением: индусы из британских частей охраняли трассы, по которым иранские водители под командой советских офицеров гнали на север машины из портов, забитых американскими судами.

Индийские военнослужащие несут охрану абаданского нефтеперерабатывающего завода. 4 сентября 1941 года. Фото: © Wikipedia.org