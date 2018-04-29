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Регион
Опубликовано 29 апреля 2018, 06:07

"Все рыдали". Солистка группы Serebro рассказала об аварийной посадке самолёта

Фото: &copy; Instagram/serebro_official

Фото: © Instagram/serebro_official

По словам певицы, авиалайнер пропал с радаров и почти час никто не знал о его местонахождении.

Солистка музыкальной группы Serebro Ольга Серябкина рассказала об аварийной посадке самолёта авиакомпании S7, на котором она с коллегами летела из России в Черногорию.

— На борту был ад — все рыдали, орали. Все стюардессы самолёта, кроме одной, вели себя абсолютно непрофессионально. Объявление было треш: "При посадке будет три сильных удара. Закрывайте голову руками", — написала она в своём "инстаграме".

По словам артистки, авиалайнер пропал с радаров и почти час никто не знал о его местонахождении. Как отметила Серябкина, перед посадкой самолёт кружил над аэропортом больше часа. Певица также заявила, что воздушное судно приземлилось "по счастливому случаю", а спокойствие ей помог сохранить мужчина, который сидел рядом и утешал своего сына.

— Мы сегодня могли умереть. Благодаря пилоту этого не случилось. Пожалуйста, берегите себя, — написала Серябкина. Солистка отметила при этом, что, в отличие от командира, все стюардессы "создавали панику".

Артистка также добавила, что сесть они должны были в аэропорту Тиват, однако по техническим причинам полетели в другую воздушную гавань. Серябкина добавила, что после произошедшего больше не собирается летать рейсами авиакомпании S7, и посоветовала своим подписчикам последовать её примеру.

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Аида Землекопова
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