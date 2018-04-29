Пашинян: Отношениям России и Армении ничего не угрожает

Армяно-российским отношениям ничего не угрожает, заверил лидер оппозиции в Армении Никол Пашинян. Об этом он заявил на встрече с главой думского комитета по делам СНГ Леонидом Калашниковом и другими депутатами Госдумы.

— Основным посылом (встречи. — Прим. ред.) было то, что в этом процессе нет геополитического заговора против России, не будет геополитических реверсов и армяно-российским отношениям ничего не угрожает, — сказал Пашинян журналистам.