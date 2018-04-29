В Ливии разбился военный самолёт, погибло три человека
В Ливии военно-транспортный самолёт потерпел крушение к юго-западу от Триполи. По данным местного портала "Аль-Васат", погибло три человека, ещё один пострадал.
#Libya- photos purportedly showing crash site of C-130 near al-Sharara oil field. The aircraft reportedly had 5 crew members with only 1 survivor following crash due to technical reasons. pic.twitter.com/ET3naHxYf6— Oded Berkowitz (@Oded121351) April 29, 2018
Отмечается, что самолёт упал при взлёте с аэродрома на одном из крупнейших в стране месторождений Эш-Шарара. После удара об землю он взорвался.