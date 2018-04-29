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Регион
Опубликовано 29 апреля 2018, 15:24

В Ливии разбился военный самолёт, погибло три человека

В Ливии военно-транспортный самолёт потерпел крушение к юго-западу от Триполи. По данным местного портала "Аль-Васат", погибло три человека, ещё один пострадал.

Отмечается, что самолёт упал при взлёте с аэродрома на одном из крупнейших в стране месторождений Эш-Шарара. После удара об землю он взорвался.

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Андрей Григорьев
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