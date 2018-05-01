Погоня за призраком. Почему Гитлера искали ещё много лет после войны

Оглавление Гитлер жив Гитлер в Аргентине Гитлер в Дании Гитлер в Испании Новые сенсации

30 апреля 1945 года советские войска находились всего в нескольких кварталах от фюрербункера. Ситуация для нацистов была безнадёжной. К тому же накануне Гитлер узнал о казни Бенито Муссолини, которая, вероятно, окончательно подтолкнула его к мысли о необходимости самоубийства. В тот же день после обеда Гитлер и Ева Браун попрощались со своим ближайшим окружением и попросили их оставить их на какое-то время. Через несколько минут раздался выстрел (считается, что Браун не воспользовалась пистолетом, а приняла яд). После этого адъютант Гитлера Гюнше и камердинер Линге завернули их тела в одеяло и вынесли во двор канцелярии.

Гюнше облил тела бензином и поджёг. Примерно через два с половиной часа сотрудники личной охраны перенесли тела в воронку от снаряда и засыпали землёй. На следующий день немецкое радио сделало экстренное заявление: фюрер героически погиб с оружием в руках, защищая Берлин.

Ева Браун и Адольф Гитлер. Коллаж © L!FE Фото: © Wikipedia.org

К этому моменту в Москве уже имели информацию о самоубийстве Гитлера. Ранним утром 1 мая с Чуйковым вступил в переговоры генерал Ганс Кребс. Он в своё время работал помощником военного атташе в СССР, неплохо знал русский язык и хорошо подходил на роль парламентёра. Кребс попытался договориться о перемирии, попутно сообщив, что Гитлер накануне застрелился в фюрербункере. Он также подчеркнул, что впервые сообщает не немцам информацию о гибели Гитлера.

Генерал Ганс Кребс. Коллаж © L!FE Фото: © Wikipedia.org

Чуйков сразу же передал информацию Жукову, а тот доложил Сталину. Через 13 часов после самоубийства Гитлера в Москве уже знали о нём. Однако Сталин отнёсся к этому известию достаточно настороженно и потребовал найти какие-нибудь убедительные доказательства его смерти. Кроме того, просил передать Кребсу, что никаких переговоров о перемирии не будет, возможна только безоговорочная капитуляция.

2 мая фюрербункер уже находился под контролем советских войск. Останки Геббельса, его супруги и детей были обнаружены почти сразу же. Однако Гитлера нигде не было. В тот же день все западные газеты вышли с передовицами, на которых большими буквами сообщалось о смерти Гитлера. Но в СССР всё было наоборот. 2 мая ТАСС распространил следующее заявление: "Указанные сообщения являются новым фашистским трюком: распространением утверждения о смерти Гитлера германские фашисты, очевидно, надеются предоставить Гитлеру возможность сойти со сцены и перейти на нелегальное положение".

Василий Чуйков, Георгий Жуков, Иосиф Сталин. Коллаж © L!FE Фото: © Wikipedia.org

Сталин не верил информации о самоубийстве, полагая, что Гитлер инсценировал свою смерть и, возможно, даже попытается сдаться союзникам на каких-то особых условиях. Только 5 мая два обугленных тела были обнаружены в воронке во дворе имперской канцелярии. Точнее, первоначально их обнаружили 4 мая, но зарыли обратно, поскольку появилась информация об обнаружении тела Гитлера. Однако при осмотре выяснилось, что неопознанный труп явно не может принадлежать Гитлеру. Поэтому 5 мая найденные в воронке тела вновь откопали.

Посмертные повреждения были столь серьёзны, что достоверно опознать их было весьма затруднительно. Поэтому экспертизу предполагаемых останков Гитлера проводили по зубам (у вождя нацистов были очень плохие зубы, значительную их часть ему заменили протезами). Удалось найти зубного врача Кете Хойзерман, которая ассистировала личному стоматологу Гитлера Блашке. На нескольких допросах Хойзерман подтвердила идентичность зубов обнаруженного трупа с зубами Гитлера. К тому моменту в советский плен уже попали свидетели последних минут Гитлера — Линге и Гюнше, которые в один голос утверждали, что Гитлер покончил с собой.

После ряда допросов свидетелей и экспертизы зубов, фронтовой начальник СМЕРШа Вадис отправил Сталину донесение, в котором сообщал, что на основании показаний Хойзерман и ряда других свидетелей удалось установить личность трупа, и, скорее всего, это и есть Гитлер.

Гитлер жив

Однако Сталин продолжал хранить молчание, и советская сторона по-прежнему не делала никаких заявлений о судьбе Гитлера. Возможно, это объяснялось тем, что Сталин действительно не верил, что лидер нацистов мог покончить с собой. Хотя нельзя исключать, что Сталин рассчитывал воспользоваться неопределённой судьбой Гитлера для дополнительного давления на союзников в политических целях.

Через месяц после окончания войны Жуков на официальной пресс-конференции союзников в Берлине неожиданно заявил, что нет оснований полагать, что Гитлер мёртв: "Опознанного трупа Гитлера мы не нашли. Сказать что-либо утвердительное о судьбе Гитлера я не могу. В самую последнюю минуту он мог улететь из Берлина, так как взлётные дорожки позволяли это сделать".

Разумеется, заявление Жукова подхватили западные газеты, которые наперебой стали сочинять сенсационные версии спасения вождя нацистов. То и дело находились свидетели, которые видели Гитлера то в Аргентине, то в Парагвае, то в Испании, то даже встречали переодетого женщиной Гитлера в Ирландии.

На Потсдамской конференции союзников в августе 1945 года американский президент Труман напрямую спросил у Сталина, можно ли уверенно сказать, что Гитлер мёртв? На что Сталин ответил, что так сказать нельзя.

Иосиф Сталин и Гарри Трумэн. Коллаж © L!FE Фото: © Wikipedia.org

Спецслужбы союзников не имели доступа к телу Гитлера, но это не помешало им провести свои расследования. Причём поисками Гитлера одновременно занималось сразу несколько сотрудников британских спецслужб, включая знаменитого в будущем историка Тревора-Ропера. По результатам опросов всех возможных свидетелей следователи пришли к выводу, что нет никаких оснований полагать, что Гитлер выжил. Свидетели не противоречили друг другу и достаточно точно описывали картину последних часов жизни Гитлера.

В ноябре 1945 года союзники обратились к советской стороне, предложив организовать трёхстороннюю комиссию для поисков тела Гитлера, дабы окончательно поставить точку в этом деле. Однако Сталин на это не пошёл. Более того, поручил начать новое расследование, видимо, опасаясь, что западным разведкам удалось установить какие-то факты, о которых он не знает. В январе 1946 года Бауэра (личный пилот Гитлера), Линге и Гюнше снова начали допрашивать. Беспрерывные допросы продолжались несколько месяцев, следователи по тысяче раз задавали одни и те же вопросы и затем дословно сверяли их показания, ожидая, что кто-то где-то хоть раз ошибётся. К допрашиваемым применялся весь арсенал советских допросов, начиная от избиений и угроз и заканчивая внедрением "подсадных уток" в камеры. Однако никто из них не отступил от изначальных показаний. В Берлин выехала новая группа для проведения тщательнейшей экспертизы в бункере Гитлера. Но в итоге был сделан вывод: несмотря на многочисленные свидетельские показания, нельзя сделать однозначный вывод о самоубийстве Гитлера.

Гитлер в Аргентине

Между тем американское ФБР по своим каналам стало проверять возможность чудесного спасения лидера нацистов. В сентябре 1945 года в ФБР поступила информация о том, что Гитлер жив и скрывается в Аргентине. Ничего необычного в этом не было, там издавна было много немецких колоний, к тому же местное правительство явно симпатизировало отдельным функционерам нацистского режима и привечало их. Поэтому к информации о появлении Гитлера в Латинской Америке отнеслись серьёзно.

Первоисточником этих данных был американский журналист, который утверждал, что его приятель ещё летом встречался с одним из сотрудников аргентинского правительства, который обещал передать некую невероятно сенсационную информацию, которая точно заинтересует американцев. В обмен он хотел только большое вознаграждение, переправку в Америку и предоставление ему политического убежища.

В ходе дальнейших контактов аргентинец утверждал, что своими глазами видел нацистского вождя в Аргентине. По его словам, группа из нескольких десятков нацистских функционеров, включая Гитлера, тайно прибыла в Аргентину через некоторое время после окончания войны. Все они расселились в нескольких немецких посёлках. А для фюрера будто бы даже построили специальный подземный бункер-резиденцию. Информатор выглядел весьма убедительным, он даже называл примерное расположение резиденции Гитлера, а также банковские счета, оформленные на подставных лиц, которыми могли пользоваться беглые нацисты.

Несмотря на то, что в ФБР весьма серьёзно отнеслись к этой информации, дальнейшее расследование ничего не дало, а информатор загадочно исчез, предварительно получив от американцев порядка 15 тысяч долларов (около 200 тысяч в современном эквиваленте) за предоставленную информацию.

Фото: © Wikipedia.org Creative Commons

Несколько лет спустя в Аргентине вновь искали Гитлера, но на этот раз уже усилиями ЦРУ, а не ФБР. Поводом послужили данные, полученные от информатора, который ссылался на слова своего знакомого — бывшего офицера СС Филиппа Ситроена. По словам информатора, Ситроен уверял его, что Гитлер был жив, во всяком случае, по состоянию на начало 1955 года. Бывший немецкий офицер заявил, что несколько раз лично встречал фюрера в Колумбии, где он жил под фамилией Шриттельмайер. До 1954 года уцелевший Гитлер будто бы скрывался в Колумбии, а в 1955 году перебрался в Аргентину.

В доказательство своих слов информатор даже передал фотографию, на которой были запечатлены сам Ситроен и мужчина, действительно похожий на Адольфа Гитлера, правда, довоенного образца. В ЦРУ пришли к выводу, что подлинность фотографии нет возможности убедительно подтвердить или опровергнуть. К тому же несколько смущало, что Гитлер на фотографии даже не предпринимал попыток сменить свой имидж и носил всё те же узнаваемые усы и чёлку.

Гитлер в Дании

В 1947 году немецкий лётчик Баумгарт заявил на суде в Польше, что лично вывез Адольфа Гитлера и Еву Браун накануне их мнимого самоубийства. Тела, которые были обнаружены ближайшим окружением фюрера, на самом деле принадлежали их двойникам. А Баумгарт вывез Гитлера и его супругу в датский город Тондер и получил за это приличное вознаграждение. Вся операция была сверхсекретной, о ней не знали даже самые близкие и доверенные люди Гитлера, чтобы не выдать тайну на допросах. Однако достаточно скоро дело против Баумгарта было прекращено, никакого серьёзного расследования не проводилось. Поскольку выяснилось, что разоткровенничавшийся пилот в действительности страдает психическим заболеванием.

Фото: © AP Photo / US Army Signal Corps

Гитлер в Испании

Искали Гитлера и в Испании. Всем были известны достаточно хорошие отношения между испанским диктатором Франко и Гитлером. В период гражданской войны в Испании Гитлер оказывал Франко поддержку, посылая в страну не только оружие, но и пилотов. И хотя Франко был одним из немногих, кто отказался вступать в войну на стороне Гитлера и до самого конца войны соблюдал нейтралитет, считалось, что Гитлер вполне мог какое-то время укрываться в Испании. Если, конечно, действительно остался в живых.

В 1947 году ФБР действительно расследовало одну ниточку, ведущую в Испанию. Информатор бюро сообщал, что некий испанский врач совсем недавно оказывал медицинскую помощь человеку, очень похожему на Гитлера. Однако попытки выяснить личность человека, похожего на Гитлера, и хотя бы его дальнейшее местонахождение так и не удались. К тому же были слишком большие сомнения в том, что Гитлер, даже если бы он чудесным образом спасся, мог бы продолжить скрываться в Европе, где его слишком хорошо знали и запомнили. В лучшем случае он мог воспользоваться Испанией как перевалочной базой по пути в Латинскую Америку. Поэтому в последующие годы все "обнаружения" Гитлера были связаны с латиноамериканскими странами.

Адольф Гитлер и Франсиско Франко. Коллаж © L!FE Фото: © flickr / Falcon® Photography

Новые сенсации

В середине 60-х годов в газетах снова стали появляться всё более фантастические версии чудесного спасения Гитлера. В послевоенные годы сложился негласный консенсус, что свидетельских показаний достаточно для того, чтобы считать Гитлера мёртвым, а СССР наверняка имеет какие-то дополнительные доказательства. В середине 60-х вышла книга Льва Безыменского, в которой впервые был напечатан акт осмотра тела Гитлера и данные экспертиз. Книга вышла за границей с одобрения партии, поэтому на сто процентов отражала официальную советскую версию гибели нацистского фюрера. Однако книга была раскритикована западными специалистами. Судмедэксперты указывали, что были проведены не все необходимые экспертизы. Кроме того, существовала ненулевая вероятность того, что экспертиза производилась вообще не с трупом Гитлера. Потому как в акте было указано, что покойный имел всего одно яичко, тогда как ни в одном медицинском документе Гитлера этот факт отражён не был.

Снова стали появляться различные версии бегства Гитлера, на этот раз уже создаваемые фантазией журналистов. Во всяком случае, спецслужбы с конца 50-х всерьёз уже не занимались поисками фюрера нацистов. То и дело появлялись свидетели, которые знали людей, общавшихся с Гитлером, а то и сами видевшие его в Аргентине или Бразилии, Парагвае или Венесуэле. Все они получали свои пять минут славы и скоро забывались.

Фрагмент черепа, предположительно, Гитлера, который хранится в Государственном архиве РФ. Фото: © AP Photo/ Mikhail Metzel

Всё это время останки Гитлера покоились в земле на одном из советских объектов в ГДР. В 1970 году в связи с передачей объекта немцам по личному распоряжению главы КГБ Андропова останки были уничтожены и утоплены в Эльбе. Всё, что осталось от Гитлера, — челюсть и фрагмент черепа, хранившиеся в Москве. Несколько лет назад СМИ всего мира сообщили сенсационную весть: по результатам независимой экспертизы выяснилось, что череп принадлежит не Гитлеру, а неизвестной женщине (не Еве Браун, которая отравилась, тогда как фрагмент черепа имеет пулевое ранение). Впрочем, это можно объяснить тем, что фрагмент забрали уже после очередной эксгумации в 1946 году и вполне могли перепутать.