В Кемерове отменили митинг 1 мая из-за трагедии в "Зимней вишне"
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Традиционно в этот день в Кемерове проходила акция профсоюзных организаций, выступающих в защиту прав рабочих и за повышение зарплаты.
Власти Кемерова отменили проведение массовых мероприятий 1 мая из-за трагедии в торговом центре "Зимняя вишня", унёсшей жизни 60 человек. Об этом сообщила Федерация профсоюзных организаций Кузбасса.
— В Кемерове в этом году митинг не проводится из-за пожара, — приводит ТАСС сообщение Федерации.
Напомним, пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошёл 25 марта. Жертвами трагедии стали 60 человек, ещё более 70 пострадали. В настоящее время по данному факту предъявлено обвинение восьми фигурантам уголовного дела.