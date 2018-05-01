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Регион
Опубликовано 1 мая 2018, 06:33

В Кемерове отменили митинг 1 мая из-за трагедии в "Зимней вишне"

Фото: &copy; РИА Новости/Алексей Даничев

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Традиционно в этот день в Кемерове проходила акция профсоюзных организаций, выступающих в защиту прав рабочих и за повышение зарплаты.

Власти Кемерова отменили проведение массовых мероприятий 1 мая из-за трагедии в торговом центре "Зимняя вишня", унёсшей жизни 60 человек. Об этом сообщила Федерация профсоюзных организаций Кузбасса.

— В Кемерове в этом году митинг не проводится из-за пожара, — приводит ТАСС сообщение Федерации.

Напомним, пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошёл 25 марта. Жертвами трагедии стали 60 человек, ещё более 70 пострадали. В настоящее время по данному факту предъявлено обвинение восьми фигурантам уголовного дела.

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Артём Андреев
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