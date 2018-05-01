В Кемерове отменили митинг 1 мая из-за трагедии в "Зимней вишне"

Традиционно в этот день в Кемерове проходила акция профсоюзных организаций, выступающих в защиту прав рабочих и за повышение зарплаты.

Власти Кемерова отменили проведение массовых мероприятий 1 мая из-за трагедии в торговом центре "Зимняя вишня", унёсшей жизни 60 человек. Об этом сообщила Федерация профсоюзных организаций Кузбасса.

— В Кемерове в этом году митинг не проводится из-за пожара, — приводит ТАСС сообщение Федерации.