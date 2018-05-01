В Сеть утекли фото "платья-горы", в котором Самойлова выступит на "Евровидении"
Сама певица говорила, что платье "будет не просто нарядом, а частью декорации". По форме оно действительно напоминает гору.
Участница "Евровидения" от России Юлия Самойлова провела первую репетицию в Лиссабоне — именно там в этом году пройдёт музыкальный конкурс. В распоряжении Super появились эксклюзивные снимки платья, в котором певица будет выступать. Ранее Самойлова говорила, что "оно будет не просто нарядом, а частью декорации". Похоже, так оно и есть — по форме платье напоминает гору. Создателем туалета стала российский дизайнер Анастасия Задорина.
В этом году "Евровидение" впервые пройдёт в столице Португалии — Лиссабоне — на арене Parque das Nacoes. Первый полуфинал состоится 8 мая, второй — 10-го, а финал конкурса назначен на 12-е.