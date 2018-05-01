Около 40 человек погибло в результате двух взрывов в Нигерии
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Согласно предварительной информации, ранения различной степени тяжести получили более 60 человек.
Не менее 37 человек погибло 1 мая в результате двух взрывов в городе Муби на северо-востоке Нигерии, сообщает AFP.
— На данный момент мы имеем 37 погибших и десятки раненых в результате взрывов, — рассказал сотрудник больницы.
По словам очевидцев, число жертв превышает 40 человек, еще 68 пострадали. Полиция штата заявила, что погибло не более 24 человек.
По информации АFP, один террорист-смертник привёл в действие взрывное устройство в мечети вскоре после окончания молитвы. Второй подорвал себя на рынке недалеко от места первого взрыва.