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Регион
Опубликовано 1 мая 2018, 21:36

Около 40 человек погибло в результате двух взрывов в Нигерии

Фото: &copy; REUTERS

Фото: © REUTERS

Согласно предварительной информации, ранения различной степени тяжести получили более 60 человек.

Не менее 37 человек погибло 1 мая в результате двух взрывов в городе Муби на северо-востоке Нигерии, сообщает AFP.

— На данный момент мы имеем 37 погибших и десятки раненых в результате взрывов, — рассказал сотрудник больницы.

По словам очевидцев, число жертв превышает 40 человек, еще 68 пострадали. Полиция штата заявила, что погибло не более 24 человек.

По информации АFP, один террорист-смертник привёл в действие взрывное устройство в мечети вскоре после окончания молитвы. Второй подорвал себя на рынке недалеко от места первого взрыва.

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Алексей Берковиц
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