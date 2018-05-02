Жуков не будет принимать участия в выборах президента ОКР

По словам чиновника, соответствующее решение он принял в связи с большой загруженностью в Госдуме.

— В сложившейся за последнее время непростой ситуации в международном спорте очень важно, чтобы руководитель, который возглавит Олимпийский комитет России, работал в ОКР на постоянной основе, — сказал Жуков, подчеркнув, что у него сейчас нет такой возможности.