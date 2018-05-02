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Опубликовано 2 мая 2018, 12:25

Жуков не будет принимать участия в выборах президента ОКР

Фото: &copy; РИА Новости/Алексей Филиппов&nbsp;

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов 

По словам чиновника, соответствующее решение он принял в связи с большой загруженностью в Госдуме.

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков решил не принимать участия в выборах главы организации, сообщает ТАСС.

Выборы президента ОКР назначены на 29 мая. Также планируется сформировать новый состав исполкома.

— В сложившейся за последнее время непростой ситуации в международном спорте очень важно, чтобы руководитель, который возглавит Олимпийский комитет России, работал в ОКР на постоянной основе, — сказал Жуков, подчеркнув, что у него сейчас нет такой возможности.

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Арина Демидова
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