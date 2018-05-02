Жуков не будет принимать участия в выборах президента ОКР
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По словам чиновника, соответствующее решение он принял в связи с большой загруженностью в Госдуме.
Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков решил не принимать участия в выборах главы организации, сообщает ТАСС.
Выборы президента ОКР назначены на 29 мая. Также планируется сформировать новый состав исполкома.
— В сложившейся за последнее время непростой ситуации в международном спорте очень важно, чтобы руководитель, который возглавит Олимпийский комитет России, работал в ОКР на постоянной основе, — сказал Жуков, подчеркнув, что у него сейчас нет такой возможности.