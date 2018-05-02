Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 мая 2018, 14:29

Жуков покинет пост главы Олимпийского комитета России

Александр Жуков.&nbsp;Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Песня&nbsp;

Александр Жуков. Фото: © РИА Новости/Владимир Песня 

Вице-спикер Госдумы РФ объяснил своё решение большой загруженностью в парламенте.

Действующий президент Олимпийского комитета России Александр Жуков собирается покинуть свой пост, поскольку не планирует выставлять свою кандидатуру на новых выборах президента ОКР. Об этом сообщил сам вице-спикер Госдумы, отметив, что принял это решение из-за большой загруженности на работе в нижней палате парламента.

— В сложившейся за последнее время непростой ситуации в международном спорте очень важно, чтобы руководитель, который возглавит Олимпийский комитет России, работал в ОКР на постоянной основе. У меня такой возможности сейчас нет в связи с большой загруженностью в Государственной думе. Поэтому, взвесив все "за" и "против", я принял решение не участвовать в выборах президента ОКР, — говорится в заявлении Жукова.

Отметим, выборы президента Олимпийского комитета России состоятся 29 мая на олимпийском собрании. Вплоть до 14 мая принимаются заявки от потенциальных кандидатов на данный пост.

BannerImage
Алексей Гладких
  • Новости
  • Александр Жуков
  • Олимпийский комитет России (ОКР)
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar