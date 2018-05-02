Жуков покинет пост главы Олимпийского комитета России

Действующий президент Олимпийского комитета России Александр Жуков собирается покинуть свой пост, поскольку не планирует выставлять свою кандидатуру на новых выборах президента ОКР. Об этом сообщил сам вице-спикер Госдумы, отметив, что принял это решение из-за большой загруженности на работе в нижней палате парламента.

— В сложившейся за последнее время непростой ситуации в международном спорте очень важно, чтобы руководитель, который возглавит Олимпийский комитет России, работал в ОКР на постоянной основе. У меня такой возможности сейчас нет в связи с большой загруженностью в Государственной думе. Поэтому, взвесив все "за" и "против", я принял решение не участвовать в выборах президента ОКР, — говорится в заявлении Жукова.